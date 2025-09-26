遠東新轉售板橋土地予徐元智醫藥基金會 獲處分利益11億元

遠東新今天公告，子公司遠東資源開發出售新北板橋4筆土地，予集團關聯單位「徐元智先生醫藥基金會」，交易總金額約新台幣24.76億元，遠東新可獲處分利益約11.02億元。

遠東新表示，此次出售新北板橋土地為住宅區，土地面積約1123坪，每坪單位價格約220.38萬元，交易相對人為徐元智先生醫藥基金會，屬於集團關聯單位，遠東資源開發與徐元智先生醫藥基金會董事長皆為徐旭東。

遠東新說明，此次土地轉手，主要是徐元智先生醫藥基金會擬購地興建醫護人員宿舍。

遠東新旗下有生產事業、轉投資事業與土地開發等3大營運區塊，形成三足鼎立。其中生產事業提供回收聚酯等環保材料，轉投資方面，旗下重要投資包括遠傳、亞泥、遠百、裕民等。

另外遠東新先前在股東會中介紹，公司資產豐富，在台灣持有56萬坪土地，其中投資性不動產帳面價值約1300億元。其中位在新北市板橋的「台北遠東通訊園區」，興建研發大樓及住宅大樓，吸引Google等國際公司進駐，具備可觀開發潛力與租金收益。