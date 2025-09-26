快訊

萬海參展印度國際水產雙年展 深耕印度水產與冷鏈市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海再度參展「印度國際水產雙年展」深耕印度水產與冷鏈市場。萬海提供
第二十四屆「印度國際水產雙年展」（India International Seafood Show, IISS）於9月25日至28日在印度德里盛大舉行。今年展會與印度政府食品加工工業部（Ministry of Food Processing Industries, MoFPI）主辦的2025年印度世界食品展覽會（World Food India 2025, WFI 2025）共同舉辦，讓水產產業在大型國際食品平台上展現實力，並拓展跨領域合作與市場交流機會。

萬海航運（2615）深耕印度市場多次，此次再度參與印度國際水產雙年展，展出重點聚焦於冷藏與冷凍貨運的完整解決方案，並提供現場專業諮詢。萬海冷凍櫃隊配備氣流、溫度、通風與濕度控制系統，可涵蓋-40℃至25℃的多樣需求，能安全運輸冷凍漁獲、肉品及新鮮蔬果。憑藉平均不到4年的年輕櫃隊與持續保持櫃隊年輕化，萬海確保客戶貨載在運輸過程中品質新鮮無虞。

印度水產及冷鏈運輸業務出口持續穩定成長，並逐步成為全球新興市場的重要指標。萬海擁有綿密航線網絡，今年更開設IM2航線，由印度西岸蒙德拉港（Mundra）直航至埃及亞歷山卓港（Alexandria）、土耳其麥辛港（Mersin），提供更完善的網路，串聯東北亞、中國大陸、東協、印度次大陸、中東、埃及、土耳其、美國及南美市場，滿足水產出口季節性與多元化需求。萬海亦連續12年榮獲「印度–遠東區間最佳航商」（"Container Shipping Line of the Year India - Far East Trade Lane" by MALA）殊榮，展現快速、穩定與優質的服務能量。

萬海冷凍櫃運輸服務具備下列特色：

• 航線密集：覆蓋主要市場，滿足蔬果、冷凍肉品及海鮮出口需求。

• 設備新穎、品質把關：冷凍櫃平均櫃齡不超過4年，全程專業控管，確保貨物新鮮。

• 符合國際標準：取得多項國際安全與環保認證，兼顧貨主便利與永續發展。

萬海表示，透過本次與2025年印度世界食品展覽會同步展出，將能在更廣大的國際舞台上強化與食品產業的連結，提升印度水產與冷鏈運輸出口能見度，並持續以專業冷鏈與可靠航線服務，支持客戶拓展國際市場。

