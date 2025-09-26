環球晶與同集團再生能源售電業者續興 簽署離岸風電購售電契約

環球晶（6488）於26日宣布，與同集團再生能源售電公司續興，簽署離岸風電購售電契約，展現採取具體行動落實RE100目標的決心。

環球晶於2022年正式加入RE100倡議，該公司表示，在全球半導體產業加速淨零轉型的趨勢下，提高再生能源使用比率，已成為企業進入國際供應鏈的重要門檻。

環球晶與續興同為中美晶（5483）轉投資公司，環球晶指出，這次與續興簽署離岸風電再生能源購售電契約，合作容量為15.5MW，合作期程達30年，推估總供電量約20億度。

中美晶集團以旗下續升綠能為再生能源全方位平台，涵蓋綠電相關服務，從開發、售電到儲能、節能等，而續興隸屬於續升，專注於多元再生能源開發、媒合綠電採購需求等解決方案。

依據雙方簽署契約，續興每年將提供環球晶約6,600萬度綠電，若以家庭年平均用電量3,600度來計算，相當於超過1.8萬戶家庭一整年的用電需求。