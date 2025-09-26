快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

馬祖酒廠前董事長陳漢樹病逝 高漢瑜接任

中央社／ 記連江縣26日電

連江縣政府所屬馬祖酒廠實業股份有限公司今天舉行董事會並改選董事長，通過由該公司行政經理高漢瑜接任。前任董事長陳漢樹4日因病離世，享壽67歲。

連江縣政府新聞資料指出，馬祖酒廠實業股份有限公司新任董事長高漢瑜前職為該公司行政經理，擁有流通業界30餘年經驗，近年曾主導大型物流作業體系整合規劃與營運。他還曾任上市公司部長多年，有豐富的中國市場開拓經驗，未來將推動馬祖酒廠的產品行銷、通路拓展與品牌升級。

針對馬祖酒廠董事長人事案，連江縣長王忠銘期許，新科董事長高漢瑜能與馬祖酒廠團隊共同合作，在既有基礎上，持續精進，為酒廠創造更好績效。

王忠銘強調，馬祖酒廠為地方產業發展最重要領頭羊，更是縣府首要自有收入財源，鄉親都非常關心馬祖酒廠永續經營和發展。而酒廠2廠即將完工，期待在高漢瑜帶領下，持續擴大市場，創造績效，更盼每位酒廠人員懷著榮譽感與使命，為家鄉馬祖奮鬥並做出貢獻。

馬祖酒廠此次改選，係因前任董事長陳漢樹於4日因病逝世。縣府新聞資料指出，陳漢樹112年接任董事長以來，業績與利潤連續創下歷史紀錄，並重視員工福利，積極改善工作環境，提升團隊凝聚力。他更致力開拓中國市場，使馬祖高粱酒陸續取得「福州市老字號」與「福建省老字號」認證。

馬祖 王忠銘 中國市場

延伸閱讀

雙城論壇暫緩後…金門縣長陳福海今擬赴大陸參訪

馬祖醫療實兵操演！新興傳染病與兒童重症轉運零時差應變

連江縣教師節表揚大會 表揚近30位教育尖兵

連江縣發表新書 完整記錄縣府近年施政

相關新聞

萬海參展印度國際水產雙年展 深耕印度水產與冷鏈市場

第二十四屆「印度國際水產雙年展」（India International Seafood Show, IISS）於9月2...

台北國際照顧博覽會登場 首創寵物長照主題館

第六屆台北國際照顧博覽會9月25-27在南港展覽館登場，今年首度設立寵物長照主題館，以人寵共老理念引領話題，成為本次展覽...

百貨龍頭強勢回歸！七期生活圈千億開發量體同步升溫

台中百貨市場迎來重磅回歸！沉寂多時的台中新光三越將於27日上午10點30分開門恢復營業，不僅象徵七期百貨核心商圈的復甦，...

興連城開發再展新局 中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土

快速崛起的興連城開發再展新局，位於中都濕地的景觀宅「中川月亮灣」26日動土，由於中都坐擁「第二美術館」的優勢，加上興連城...

聚茂生技出席台美合作MOU簽約儀式 推「汪關鍵、喵關鍵」邁向國際

聚茂生技總經理賴明毅以品牌貴賓身分出席台美合作MOU簽約儀式暨寵物商機交流會，這次盛會由富昱生技與美國Dynamite公...

台灣觀光品牌南加州行銷 以LGBTQ+共創多元國際形象奪MUSE金獎

為擴大宣傳台灣觀光品牌「Taiwan - Waves of Wonder」，臺灣交通部觀光署（TTA）駐洛杉磯辦事處20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。