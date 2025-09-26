馬祖酒廠前董事長陳漢樹病逝 高漢瑜接任

連江縣政府所屬馬祖酒廠實業股份有限公司今天舉行董事會並改選董事長，通過由該公司行政經理高漢瑜接任。前任董事長陳漢樹4日因病離世，享壽67歲。

連江縣政府新聞資料指出，馬祖酒廠實業股份有限公司新任董事長高漢瑜前職為該公司行政經理，擁有流通業界30餘年經驗，近年曾主導大型物流作業體系整合規劃與營運。他還曾任上市公司部長多年，有豐富的中國市場開拓經驗，未來將推動馬祖酒廠的產品行銷、通路拓展與品牌升級。

針對馬祖酒廠董事長人事案，連江縣長王忠銘期許，新科董事長高漢瑜能與馬祖酒廠團隊共同合作，在既有基礎上，持續精進，為酒廠創造更好績效。

王忠銘強調，馬祖酒廠為地方產業發展最重要領頭羊，更是縣府首要自有收入財源，鄉親都非常關心馬祖酒廠永續經營和發展。而酒廠2廠即將完工，期待在高漢瑜帶領下，持續擴大市場，創造績效，更盼每位酒廠人員懷著榮譽感與使命，為家鄉馬祖奮鬥並做出貢獻。

馬祖酒廠此次改選，係因前任董事長陳漢樹於4日因病逝世。縣府新聞資料指出，陳漢樹112年接任董事長以來，業績與利潤連續創下歷史紀錄，並重視員工福利，積極改善工作環境，提升團隊凝聚力。他更致力開拓中國市場，使馬祖高粱酒陸續取得「福州市老字號」與「福建省老字號」認證。