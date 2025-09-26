台北國際照顧博覽會登場 首創寵物長照主題館

第六屆台北國際照顧博覽會9月25-27在南港展覽館登場，今年首度設立寵物長照主題館，以人寵共老理念引領話題，成為本次展覽最大亮點。

根據資誠與工研院發布的《2025高齡與長照產業發展趨勢報告》指出，全球照護產業至2030年的市場規模預估將突破3.5兆美元。台灣衛福部長照3.0政策，也於九月起分三階段實施。除了因應銀髮社會的照護需求外，具有龐大潛能的「寵物長照」市場，也逐漸受到矚目。

由侒可傳媒與寵樂健康照護體系共同推動的「寵物長照主題館」，是亞洲首家推動「寵物幸福長照」概念的動物照顧生態系，累積豐富臨床與產業經驗，耕耘於高齡犬貓面臨老化、失能與失智等照護課題。

展區中涵蓋高齡伴侶動物健康管理與營養保健、醫養整合與預防醫學、善終照顧與生命教育、人才培訓與資源整合全方位面向，三天展期安排了十多場講座論壇、專家諮詢及情境式體驗區，展示氧氣艙、行動輔具、光療設備、生理監測裝置等實務應用，讓飼主與專業人員能直接體驗高齡毛孩的照護需求。

仁德醫護管理專科學校在展場推廣動物醫事人力培訓為最大亮點，仁德是全台首間開設「官方動物醫事助理學分班」的教育機構，積極培育專業人才。此次共同打造全台唯一以「高齡犬貓長期照護」為核心的專業展區，呼籲社會更加重視伴侶動物的長期照護議題。

台北國際照顧博覽會開幕典禮當天，更舉辦了「守護長照毛孩，產官學永續共好捐贈儀式」，象徵產、官、學跨界合作新里程，與會者包含前動植物防疫檢疫署署長邱垂章、中華民國獸醫公會全國聯合會理事長譚大倫、臺北市動保處處長陳英豪、新北市動保處秘書謝侑達、中華獸醫師聯盟協會會長王聲文、台灣獸醫再生醫學會理事涂賢達理事、中華民國寵物商業同業公會全國聯合會副秘書長張御丞、仁德護理管理專科學校董事長鍾佳穎、元培醫事科大動保系主任林育興、台北獸醫師公會、台北寵商公會等單位都出席捐贈儀式。