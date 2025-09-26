百貨龍頭強勢回歸！七期生活圈千億開發量體同步升溫

台中百貨市場迎來重磅回歸！沉寂多時的台中新光三越將於27日上午10點30分開門恢復營業，不僅象徵七期百貨核心商圈的復甦，也被視為台中生活消費力再度凝聚的關鍵時刻。

專家分析，新光三越的強勢回歸，將牽動人潮與資金回流，並與周邊摩天商辦、五星飯店與頂級住宅開發潮相互加乘，包括達麗、寶璽、聯聚、豐邑等指標建商紛紛推出新案，使七期生活圈的格局從「成熟」邁向「再進化」。

今年七期推案回溫，隨著新光三越復業話題加持，周邊新建案詢問度顯著升溫。其中，達麗建設於台灣大道推出的新案「達麗拾穗」，基地為少見三面臨路角地，具備良好棟距與採光條件；交通機能方面，步行即可抵達捷運綠線市政府站，還有已動工的捷運藍線交會，沿途經行經多個精華行政區，串聯七期生活圈與各大商業設施。

全案規劃21至38坪、2至3房純住宅產品，鎖定自住與置產雙重需求，近期揭露成交已超過50筆，最高單價達78.21萬元，顯示剛性需求仍具支撐力道，「達麗拾穗」有望延續品牌能見度，並帶動區域買氣。

「達麗拾穗」專案林隴呈指出，台中七期一直是市場最受矚目的核心區塊，結合市政中心、國際地標建築與交通建設，形成中台灣少數兼具居住、商辦與休閒的完整生活圈。新光三越的復業，更讓百貨商場、星級飯店、國際商辦與住宅同步匯聚，區域價值將更具保值性與長期發展潛力。

寶璽建設在七期推出的「寶璽天讚」，基地逾1,200坪，產品規劃100至130坪，總銷約140億元，目前最高成交單價已達98.01萬元，在高資產族群與重大建設題材雙重支撐下，區域行情持續上行。

除了豪宅產品，商辦市場也迎來新一波量體高峰。聯聚建設即將推出的「聯聚中衡大廈」，樓高37層，規劃60至130坪彈性格局，鎖定高端企業需求，打造具國際規格與高度識別性的地標級建築，尚未公開即備受關注。

豐邑集團則在惠中、市政路口推出53層摩天大樓案，下層規劃「豐生活」自營百貨，上層為70坪起跳的高規格辦公；另一案則位於河南、市政路口，基地逾2,500坪，由國際設計團隊CCD鄭中操刀，總銷上看400億元，住宅與辦公雙線並進。

興富發集團同樣火力全開，繼總銷80億元的「市政萬象廣場」、245億元的「市政壹號廣場」後，還有總銷上看500億元的63樓「惠國90」、至少130億元的「惠國88」，推案規模再度推高七期量體。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析，隨著新光三越復業，加上國際飯店與摩天商辦等大型開發同步推進，七期的發展已不再只是豪宅聚落，而是進入「質量並進」的新階段。從住宅、百貨、商辦到飯店，完整的生活與經濟機能正逐步成形，這將強化七期的抗跌性與長期增值力。