快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

興連城開發再展新局 中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
興連城開發再展新局，中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土。記者林政鋒攝影
興連城開發再展新局，中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土。記者林政鋒攝影

快速崛起的興連城開發再展新局，位於中都濕地的景觀宅「中川月亮灣」26日動土，由於中都坐擁「第二美術館」的優勢，加上興連城口碑，全案預計年底前開出樓盤，總銷約15億元，有望為沈寂的房市帶來暖意。

興連城開發總經理周惠賓表示，高雄中都重劃區與美術館特區、農十六共同形成城市發展的「綠金三角」，在高雄核心區段中獨樹一格。這裡不僅是全市唯一以生態為主題的重劃區，還串聯愛河水岸與文化資源，兼具自然與人文底蘊。

由於中都區域位置恰到好處，鬧中取靜，既能享受公園綠意與河畔風光，又能掌握蛋黃區的都會便利，成就難得一見的生活環境價值。

興連城指出，「中川月亮灣」基地面積約450坪，計劃建設地上15層、地下3層，住宅坪數為22至40坪，共計75戶的純住宅，打算年底前推出，鄰近占地約3.8萬坪的國際級中都濕地公園，是繁華都會區中難得的市心綠洲，將滿足現代人對高生活環境品質的需求。

除了綠意盎然的生態優勢外，高雄新車站的嶄新亮相及「高鐵南延方案」，同為中都特區帶來重大利多。全新的三鐵共構計畫推進，未來串聯高鐵、台鐵與捷運三大系統的交通樞紐將在此成形，帶動區域人口移動與商業繁榮，推升住宅價值。與車站鄰近的中都重劃區，憑藉著卓越的地理位置、便利交通及繁華商圈，擁有得天獨厚的發展潛力。

興連城開發也掌握區域優勢，以穩健的步調持續推出個案，繼楠梓「白隅」及「敘青田」後，下半年將再推出「中川月亮灣」。目前興連城仍握數筆土地庫存，展現出長期深耕市場的決心與實力。

秉持「善良、正直、誠信」的品牌精神，興連城開發專注於提升建築品質，推出了多個銷售佳績與口碑卓越的建案。致力於以合理價格實現「住得好，過得好」的理念，期盼每位住戶都能享受「住興連城，過好生活」的幸福願景。

周惠賓指出，政府打開房市水龍頭後，房市的成交有些改善，在這之前，一個月可能賣不到一戶，現在至少一個月可售出一戶，「市場剛性需求是存在的」，只是目前信心不足，如果今年底房市水龍頭再打開一些，市場的信心就可以更快恢復。

興連城開發再展新局，中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土。記者林政鋒攝影
興連城開發再展新局，中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土。記者林政鋒攝影

房市 重劃區 濕地公園

延伸閱讀

高雄高爾夫球場變公園 10月開放比照澄清湖管制

高雄羽賽／世大運奪金後再搭擋 吳軒毅／楊筑芸挺進混雙4強 

學生創意躍上街頭公車亭 高雄光華國中開創城市公共藝術新模式

人氣爆棚爽嗑100分鐘！ 10月添好運「699元港點吃到飽」台中、高雄再延長 這一間還不限平假日、5時段可衝

相關新聞

萬海參展印度國際水產雙年展 深耕印度水產與冷鏈市場

第二十四屆「印度國際水產雙年展」（India International Seafood Show, IISS）於9月2...

台北國際照顧博覽會登場 首創寵物長照主題館

第六屆台北國際照顧博覽會9月25-27在南港展覽館登場，今年首度設立寵物長照主題館，以人寵共老理念引領話題，成為本次展覽...

百貨龍頭強勢回歸！七期生活圈千億開發量體同步升溫

台中百貨市場迎來重磅回歸！沉寂多時的台中新光三越將於27日上午10點30分開門恢復營業，不僅象徵七期百貨核心商圈的復甦，...

興連城開發再展新局 中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土

快速崛起的興連城開發再展新局，位於中都濕地的景觀宅「中川月亮灣」26日動土，由於中都坐擁「第二美術館」的優勢，加上興連城...

聚茂生技出席台美合作MOU簽約儀式 推「汪關鍵、喵關鍵」邁向國際

聚茂生技總經理賴明毅以品牌貴賓身分出席台美合作MOU簽約儀式暨寵物商機交流會，這次盛會由富昱生技與美國Dynamite公...

台灣觀光品牌南加州行銷 以LGBTQ+共創多元國際形象奪MUSE金獎

為擴大宣傳台灣觀光品牌「Taiwan - Waves of Wonder」，臺灣交通部觀光署（TTA）駐洛杉磯辦事處20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。