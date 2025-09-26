興連城開發再展新局 中都濕地景觀宅「中川月亮灣」26日動土

快速崛起的興連城開發再展新局，位於中都濕地的景觀宅「中川月亮灣」26日動土，由於中都坐擁「第二美術館」的優勢，加上興連城口碑，全案預計年底前開出樓盤，總銷約15億元，有望為沈寂的房市帶來暖意。

興連城開發總經理周惠賓表示，高雄中都重劃區與美術館特區、農十六共同形成城市發展的「綠金三角」，在高雄核心區段中獨樹一格。這裡不僅是全市唯一以生態為主題的重劃區，還串聯愛河水岸與文化資源，兼具自然與人文底蘊。

由於中都區域位置恰到好處，鬧中取靜，既能享受公園綠意與河畔風光，又能掌握蛋黃區的都會便利，成就難得一見的生活環境價值。

興連城指出，「中川月亮灣」基地面積約450坪，計劃建設地上15層、地下3層，住宅坪數為22至40坪，共計75戶的純住宅，打算年底前推出，鄰近占地約3.8萬坪的國際級中都濕地公園，是繁華都會區中難得的市心綠洲，將滿足現代人對高生活環境品質的需求。

除了綠意盎然的生態優勢外，高雄新車站的嶄新亮相及「高鐵南延方案」，同為中都特區帶來重大利多。全新的三鐵共構計畫推進，未來串聯高鐵、台鐵與捷運三大系統的交通樞紐將在此成形，帶動區域人口移動與商業繁榮，推升住宅價值。與車站鄰近的中都重劃區，憑藉著卓越的地理位置、便利交通及繁華商圈，擁有得天獨厚的發展潛力。

興連城開發也掌握區域優勢，以穩健的步調持續推出個案，繼楠梓「白隅」及「敘青田」後，下半年將再推出「中川月亮灣」。目前興連城仍握數筆土地庫存，展現出長期深耕市場的決心與實力。

秉持「善良、正直、誠信」的品牌精神，興連城開發專注於提升建築品質，推出了多個銷售佳績與口碑卓越的建案。致力於以合理價格實現「住得好，過得好」的理念，期盼每位住戶都能享受「住興連城，過好生活」的幸福願景。