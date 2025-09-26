聚茂生技出席台美合作MOU簽約儀式 推「汪關鍵、喵關鍵」邁向國際

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聚茂生技出席台美合作MOU簽約儀式暨寵物商機交流會，聚茂生技總經理賴明毅(左)與美國在台協會商務官柯思遠(Christian Koschil)合影。（聚茂生技/提供）
聚茂生技總經理賴明毅以品牌貴賓身分出席台美合作MOU簽約儀式暨寵物商機交流會，這次盛會由富昱生技與美國Dynamite公司共同舉行，並邀請美國愛達荷州亞太區辦事處及在台協會代表出席，齊聚產官學界領袖，探討寵物健康市場的未來契機。

聚茂生技近期深耕寵物營養保健領域，旗下「汪關鍵、喵關鍵」品牌以科學研發為核心，針對犬貓不同生理需求，提供關節保健、腸道保健、皮膚毛髮調理、營養均衡等完整解決方案。隨著少子化趨勢延燒，「毛孩經濟」快速崛起，聚茂生技積極推動研發計畫，導入專利技術與天然成分，堅持「用人的標準，來做毛孩的保健品」，為市場打造更高品質、更安心的選擇。

賴明毅表示，寵物已成為許多人心中的陪伴與依靠，聚茂不僅提供營養補給，更注重全方位健康管理。這次以品牌貴賓身分出席簽約儀式，不僅展現聚茂與產業夥伴的緊密連結，也象徵公司對於推動台灣寵物保健產業升級的承諾。未來，聚茂生技將持續攜手國際合作夥伴，深化研發與市場布局，致力成為引領「毛孩健康經濟」的新典範。

「汪關鍵、喵關鍵」系列產品已於 丁丁藥局、東森寵物、咕咕G、愛貓園等實體通路販售，並同步上架 AB寵物官網、momo購物網、PChome、松果購物、博客來、蝦皮（AbPET） 等電商平台，讓消費者能更便利地選購高品質的毛孩保健品。

