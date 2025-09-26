台灣觀光品牌南加州行銷 以LGBTQ+共創多元國際形象奪MUSE金獎

為擴大宣傳台灣觀光品牌「Taiwan - Waves of Wonder」，臺灣交通部觀光署（TTA）駐洛杉磯辦事處2025年重新構思網紅行銷策略，攜手舞蹈創作及多元族群(LGBTQ+)的高影響力意見領袖，以創新且富文化感染力的敘事方式，展現臺灣的多元魅力。整體行銷活動截至8月底，網路數位行銷活動已累積超過2億次曝光，合計超過500萬次互動；實體活動更有超過25萬名現場觀眾，以及超過2.6萬名直接參與現場活動的民眾，全面提升臺灣在北美市場的能見度與品牌形象，更一舉獲得國際繆思創意獎(MUSE Creative Awards)整合行銷活動金獎之肯定(Integrated Marketing Campaign-Gold Winner)。

觀光署駐洛杉磯辦事處於今年3月間邀請全球三大人氣舞蹈網紅Fik-Shun、Vik White及Lauren Gibson探索臺灣。三人合計擁有超過3,680萬名粉絲，在台北101、彩虹村、高美溼地、高雄龍虎塔等地標取景，創作短片將臺灣自然之美與流行文化完美融合，呈現充滿活力的影像，迅速打動全球觀眾。

除了官方活動曲目外，他們還搭配熱門音樂錄製舞蹈影片，進一步擴大了觸及率與能見度。同時，該辦事處也與中華航空合作於社群媒體發起#DanceToTaiwan挑戰賽，由華航贊助3張臺灣洛杉磯來回機票，號召北美群眾上傳舞蹈影片。「透過舞蹈這種世界共通的語言，我們觸及了數以百萬計過去未曾考慮造訪臺灣的觀眾。」駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示：「這次活動展現了創意、流行文化與國際連結，而臺灣正是其中的核心。」

除網路宣傳活動外，觀光署駐洛杉磯辦事處於4月聯手航空公司及旅行社於洛杉磯Westfield Century City高級購物商場舉辦「臺灣觀光新品牌宣傳活動」及號召志工夥伴一起參加6月份洛杉磯同志遊行(LA Pride)，值得一提，這也是洛杉磯同志遊行有史以來首次有外國觀光單位參與，也再次凸顯臺灣對於多元文化的包容及性別友善的國際形象。

接續7月份則邀請代表多元族群(LGBTQ+)的演員Garrett Clayton與其伴侶兼編劇Blake Knight首次訪臺。他們擁有超過750萬粉絲，用一週的時間遊覽臺灣野柳地質公園、日月潭、十分瀑布、九份老街、西門町商圈等知名景點，還親手製作了珍珠奶茶，他們用真摯影像紀錄了浪漫的旅程，絲毫不做作的互動引起網友共鳴，也展現出臺灣作為亞洲最具同志友善氛圍的旅遊目的地。

透過整年度行銷活動線上線下的整合宣傳策略，加上知名網紅創造網路聲量及延伸曝光效益，成功吸引北美市場多元主流觀眾目光，創下全球總計超過2億次數位曝光效益。透過跳脫傳統旅遊內容，延伸至舞蹈、身份認同、浪漫與數位文化，臺灣觀光品牌「Taiwan - Waves of Wonder」在北美地區以嶄新且令人難忘的方式打響知名度，本次獲得國際知名繆思(MUSE)整合行銷創意金獎肯定，顯示宣傳策略能有效打入主流市場並引發網路話題。

林宜錚表示，每年的臺灣燈會也是辦事處國際宣傳的重要節慶活動之一，2026年台灣燈會將在嘉義舉行，賞燈期間為2026年3月3日(星期二)至3月15日(星期日)，共計13天，將以「光躍台灣‧點亮嘉義」為策展主題，嘉義不但有知名的阿里山及故宮南院、也是擁有北回歸線穿越的特殊地點，這些在地特色都將成為本次台灣燈會的設計靈感，打造出全面沉浸式體驗場域，值得期待。

林宜錚進一步表示，這些國際級的觀光活動對於國外遊客都深具吸引力，也是臺灣觀光宣傳亮點，駐外辦事處未來將持續結合航空公司及旅遊業者的產業力量深耕北美市場，行銷臺灣觀光魅力、吸引國際旅客到訪。