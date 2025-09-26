快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

資誠論壇揭高齡照顧趨勢 產業跨域合作與資本市場成焦點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025照顧產業論壇大合照。業者提供
2025照顧產業論壇大合照。業者提供

第六屆臺北國際照顧博覽會25日至27日在南港展覽館登場，以生活、醫療與長期照顧為三大核心，規劃六大主題展區，全面涵蓋飲食、醫療、居家、科技到金融等十大全方位需求，展現台灣高齡照顧產業的最新樣貌。資誠（PwC Taiwan）也連續第六年籌劃長照法人館，串聯主管機關、醫療、科技與數位等不同領域，共同探討高齡化社會下的挑戰與解方。

衛福部長照司司長祝健芳致詞指出，長照2.0服務人數已達75.6萬人，滿意度高達9成，將成為推動長照3.0的基礎。未來政策將以健康老化、在地安老與安寧善終為願景，重點包括縮短出院與銜接服務的落差、協助長者恢復自主生活能力，並導入智慧科技與Call Center支援，建立住宿資源網，推動公私協力及土地活化，持續擴充長照量能。

資誠所長徐聖忠表示，長照產業正迎來政策與市場雙重推力，發展具必然性，論壇特別聚焦「大健康產業與資本市場」，由證交所與櫃買中心分享如何透過板塊分工、籌資工具與國際資本導入，協助長照與醫療相關產業壯大。

證交所副組長余智蓉指出，截至2025年8月底，台灣資本市場市值達78.10兆元，外資持股逾4成，為大健康產業引資提供有利環境；櫃買中心副組長陳碧瑩則強調，中小企業能藉櫃買板塊制度進入市場，形成生技醫療聚落，未來將持續成為大健康產業的重要後盾。

青松健康總經理周孟賢分享，首家長照業者掛牌雖面臨醫照整合、科技應用、收費合理與治理透明等四大挑戰，但透過資本市場能強化資本、提升能見度，並串聯產業夥伴，帶動長期成長。

論壇同時探討「康養醫照」整合。好好園館強調「青銀共居」的人際支持，仁馨集團結合醫院打造智慧健康社區，天成醫療推動醫養一條龍與智慧健康城，佳醫則指出照護數位化能提升效率並建立新標準。臺灣失智症協會與法律專家也提出「照顧需兼具技術與溫度」，並呼籲透過信託、協議書與意定監護，保障高齡者的獨立與尊嚴。

國立中正大學顧問林博文則以少子化下的私校轉型為例，指出教育資源可轉型投入長照，延續公益精神。資誠會計師蔡晏潭總結，長照產業需從空間供給轉向「關係網絡」重構，整合康養、醫療與照顧，成為台灣樂齡社會的重要支柱。

長照法 櫃買中心 資誠

延伸閱讀

員林長照衛福大樓今啟用...彰化縣累計9幢落成 目標數過半

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

嘉基規畫5億八福長照園區 打造更像家的長照方舟

屏縣進入超高齡社會 年輕人投入長照打破低薪、低尊嚴迷思

相關新聞

聚茂生技出席台美合作MOU簽約儀式 推「汪關鍵、喵關鍵」邁向國際

聚茂生技總經理賴明毅以品牌貴賓身分出席台美合作MOU簽約儀式暨寵物商機交流會，這次盛會由富昱生技與美國Dynamite公...

台灣觀光品牌南加州行銷 以LGBTQ+共創多元國際形象奪MUSE金獎

為擴大宣傳台灣觀光品牌「Taiwan - Waves of Wonder」，臺灣交通部觀光署（TTA）駐洛杉磯辦事處20...

景氣出現髮夾彎！民眾沒信心買房 全台交易量年減幅恐寫近26年新高

央行打房力道強，景氣出現髮夾彎，今年全台交易量年減幅度恐寫下近26年新高。據統計，今年前八月全國建物買賣移轉棟數17.5...

資誠論壇揭高齡照顧趨勢 產業跨域合作與資本市場成焦點

第六屆臺北國際照顧博覽會25日至27日在南港展覽館登場，以生活、醫療與長期照顧為三大核心，規劃六大主題展區，全面涵蓋飲食...

中秋送暖不間斷 華航關懷176位獨居長者過好節

華航（2610）26日攜手桃園在地的公益夥伴華山基金會大園站，於中秋前夕舉辦「愛老人 中秋亮起來」銀髮關懷活動，華航志工...

看屋前必查建照自保！嘉義建案廣告小手腳遭識破挨罰50萬元

嘉義市「金石成大砌」建案在好房網刊登廣告，將原本規劃為「樓梯間」的屋突層，宣稱可當臥室或健身房使用，誤導消費者。公平交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。