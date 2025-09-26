資誠論壇揭高齡照顧趨勢 產業跨域合作與資本市場成焦點

第六屆臺北國際照顧博覽會25日至27日在南港展覽館登場，以生活、醫療與長期照顧為三大核心，規劃六大主題展區，全面涵蓋飲食、醫療、居家、科技到金融等十大全方位需求，展現台灣高齡照顧產業的最新樣貌。資誠（PwC Taiwan）也連續第六年籌劃長照法人館，串聯主管機關、醫療、科技與數位等不同領域，共同探討高齡化社會下的挑戰與解方。

衛福部長照司司長祝健芳致詞指出，長照2.0服務人數已達75.6萬人，滿意度高達9成，將成為推動長照3.0的基礎。未來政策將以健康老化、在地安老與安寧善終為願景，重點包括縮短出院與銜接服務的落差、協助長者恢復自主生活能力，並導入智慧科技與Call Center支援，建立住宿資源網，推動公私協力及土地活化，持續擴充長照量能。

資誠所長徐聖忠表示，長照產業正迎來政策與市場雙重推力，發展具必然性，論壇特別聚焦「大健康產業與資本市場」，由證交所與櫃買中心分享如何透過板塊分工、籌資工具與國際資本導入，協助長照與醫療相關產業壯大。

證交所副組長余智蓉指出，截至2025年8月底，台灣資本市場市值達78.10兆元，外資持股逾4成，為大健康產業引資提供有利環境；櫃買中心副組長陳碧瑩則強調，中小企業能藉櫃買板塊制度進入市場，形成生技醫療聚落，未來將持續成為大健康產業的重要後盾。

青松健康總經理周孟賢分享，首家長照業者掛牌雖面臨醫照整合、科技應用、收費合理與治理透明等四大挑戰，但透過資本市場能強化資本、提升能見度，並串聯產業夥伴，帶動長期成長。

論壇同時探討「康養醫照」整合。好好園館強調「青銀共居」的人際支持，仁馨集團結合醫院打造智慧健康社區，天成醫療推動醫養一條龍與智慧健康城，佳醫則指出照護數位化能提升效率並建立新標準。臺灣失智症協會與法律專家也提出「照顧需兼具技術與溫度」，並呼籲透過信託、協議書與意定監護，保障高齡者的獨立與尊嚴。

國立中正大學顧問林博文則以少子化下的私校轉型為例，指出教育資源可轉型投入長照，延續公益精神。資誠會計師蔡晏潭總結，長照產業需從空間供給轉向「關係網絡」重構，整合康養、醫療與照顧，成為台灣樂齡社會的重要支柱。