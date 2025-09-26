景氣出現髮夾彎！民眾沒信心買房 全台交易量年減幅恐寫近26年新高

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
央行打房力道強，景氣出現髮夾彎，今年全台交易量年減幅度恐寫下近26年新高。據統計，今年前八月全國建物買賣移轉棟數17.5萬棟，年減幅高達27%，其中更有一大部分是預售完工交屋支撐交易量，顯見實際中古市場的交易量可能更為低迷。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以今年市況推估，預期全年建物買賣移轉棟數可能跌破28萬棟，若以27萬棟估算，年減幅度恐達23%，減幅恐寫下近26年以來新高，反映在央行的房貸控管政策下，房市的確已經恢復理性的自用當道市場。

曾敬德表示，房市景氣在沒有外在事件干擾下，交易量通常都會有延續的趨勢性，如2017~2021的建物買賣移轉棟數，每年年增4％~9%，2014則是景氣由盛轉衰加上房地合一稅影響，2014~2016每年減少9%~16%。

今年則是受去年第七波管制加上房價累積漲幅過大，民眾信心減弱與房貸受限下交易量驟變，去年建物買賣移轉棟數年增14%，今年在大量交屋下推估移轉還年減達兩成，顯示這次政策調整力道強大且有效，景氣出現髮夾彎。

統計顯示，今年前八月第一次登記大量高達11.6萬棟，年增幅度高達12%，顯示前八月有大量預售屋完工落成，也開始交屋出現在建物買賣移轉統計內，不過即使有預售交屋撐著，但前八月全台建物買賣移轉棟數僅有17.5萬棟，年減27%，若沒有交屋移轉支撐，實際上的狀況會更為緊縮。

曾敬德表示，不僅建物買賣移轉棟數年減，房市領頭羊的預售市場也是維持低量表現，過去經驗單一外在事件，市場大概兩季時間就可以消化利空，這次則是政策直接把水龍頭給鎖緊，加上房價大漲過後，購屋人心態上更為謹慎，不過政策上路也滿一年，短期內市場交易逐漸有觸底回穩跡象，觀察第4季的理監事會議，央行是否對於房市降溫感到滿意與放心。

預售屋 房市 房價

