看屋前必查建照自保！嘉義建案廣告小手腳遭識破挨罰50萬元

嘉義市「金石成大砌」建案在好房網刊登廣告，將原本規劃為「樓梯間」的屋突層，宣稱可當臥室或健身房使用，誤導消費者。公平交易委員會調查後認定違反《公平交易法》第21條第1項規定，於9月24日委員會議決議，處金石建設股份有限公司新台幣50萬元罰鍰。

公平會指出，業者在廣告中以圖片與文字強調屋突層能擺放床墊、健身器材與沙發，營造出可作為臥室或休閒空間的印象，但實際上並未申請建築用途變更。經嘉義縣政府核准的設計圖顯示，該層用途僅限「樓梯間」，與廣告內容明顯不符。

公平會強調，建商不應透過格局圖或3D示意圖，把法定的樓梯間美化為可居住空間，以此吸引買氣。過去已有多件類似案例遭到裁罰，提醒建商刊登廣告必須符合建照規定，否則將面臨處罰。

至於購屋民眾，公平會建議，在看屋前可先透過「全國建築執照存根查詢系統」，確認各樓層的合法用途，避免因誤信廣告而權益受損。