守護在地銀髮長輩 華航中秋送暖到家
中華航空今攜手桃園在地的公益夥伴華山基金會大園站，於中秋前夕舉辦「愛老人 中秋亮起來」銀髮關懷活動，華航志工團隊深入地方，送上日常用品與節慶祝福，陪伴176位獨居長者平安過節，飛更遠，愛無限。
2016 年起至今，華航持續投入社區銀髮關懷，每逢農曆春節、端午與中秋節定期探訪在地長者，營造健康友善的社區氛圍；今年也特別準備月餅、營養麥片、筋絡按摩梳等敬老用品，華航志工們覺得每次送暖都像回家探望長輩，盼以點滴心意化作長者日常的依靠。
華航亦支持響應華山基金會的「到宅服務車汰舊換新」計畫，包括陪醫取藥、日常採買、物資運送等多元服務，以實際行動協助在地弱勢長輩的日常照護需求，共同推動社區公益發展。
