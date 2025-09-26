佳和砸22億建新廠 鎖定電動車與軍警高階材料

佳和（1449）26日於台南新市區舉行新建廠房動土典禮，宣布投資22億元興建新廠，預計2027年第4季完工投產。董事長翁偉翔表示，新廠將鎖定電動車、機能與軍警材料市場，並導入AI智能製程與研發打樣中心，藉此推動台灣機能性與複合材料在全球市場展現影響力。

佳和三舍新廠稼動後，公司將結束租用的官田廠，整體產能規模維持穩定，但可望每年節省租金支出約1.2億元。此舉不僅降低成本，亦能改善財務結構，強化獲利能力。公司表示，新廠並非單純擴張產能，而是透過自有廠房取代租賃，專注於高附加價值應用市場，提升長期營運韌性。

翁偉翔表示，新廠計畫聚焦三大目標：第一，強化研發創新與AI智能生產，提升製程效率與產品競爭力；第二，創造在地就業機會，吸引青年人才留鄉，促進台南產業持續發展；第三，推動綠色永續與循環經濟，開發應用於電動車、航空及高鐵產業的環保機能性複合材料。新廠並將設立研發打樣中心，成為公司未來在智能化與永續材料領域的重要研發基地。

佳和集團的產業淵源可追溯至1959年，創辦人翁川配早年即投身台南紡織業，被譽為當時台南紡織產業的推手之一。他不僅創立佳和實業等關係企業，更致力於引進先進技術與推動產業升級，奠定台南作為「紡織重鎮」的重要基礎。這股產業精神與開創格局，延續至1972年佳和實業的成立，使企業順利從傳統紡織跨足至今日的機能性與複合材料領域，並成功世代傳承。

目前佳和產品應用涵蓋戶外服飾、汽車、航空、鐵路與軍警等領域，旗下品牌包括「Chaser」車材系列及「Nwooltec」機能羊毛。公司長年深耕國際市場，客戶名單囊括Tesla、Jaguar、Land Rover、新加坡航空、Lululemon、ARC’TERYX、Patagonia及Canada Goose等全球知名品牌，凸顯在國際供應鏈的重要地位。