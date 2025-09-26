大同張榮華給同仁的一封信 喊話「找回百年榮耀」聚焦三重點

大同（2371）董事長張榮華26日向集團全體同仁發出一封信函，信中闡明未來營運方向與集團願景，為團結內部士氣、擘劃新局。發信前，張榮華早上剛主持一場集團主管談話會，歷時一個多小時，據了解，會中氣氛熱絡，多位主管當面提出集團待解決問題，工會代表也積極針對員工福利建言，張榮華皆一一正面回應，顯示新領導團隊積極與基層對話的決心。這封內部信函的內容，預期將為大同集團未來的「布局」與文化轉型定下基調。

以下為張榮華給同仁信完整內文：

親愛的大同同仁們：

大家好

我想先跟各位分享，為什麼我會來大同。幾個月前的一次餐會，王會長問我是否有意願投資大同。那一刻，或許是緣分，也或許是天意，開啟了這段意外的旅程。坦白說，擔任大同董事長一職，起初我非常掙扎。因為我不缺名、不缺利，為什麼要離開舒適圈，投身一個陌生而充滿挑戰的環境？直到某天，我心中浮現一個念頭：如果能帶領大同找回百年榮耀，這將是我一生最大的榮幸與使命。 於是，我來了。

加入大同一個月以來，我密集拜訪各單位、檢視財報與工廠，逐步對現況有了初步了解。坦白說，從會客室、員工餐廳、辦公環境到工廠，我看到不少需要改善的地方。但同時，我也看見了另一面：在挑戰背後，隱藏著巨大的機會。只要我們願意正視問題、勇於改革，大同完全有可能從今天的困境走向明天的榮耀。

今天，我想和大家分享三個重點：

1.我的管理風格 2.我看到的問題 3.我們未來的方向

一、管理風格

我的原則很簡單：實話直說、追求高效率。

我相信，只有坦誠才能解決問題，否則就是浪費大家的時間與公司的資源。因此，我會直話直說，也希望各位同樣如此。無論是問題、挑戰，甚至是對我的建議，都請直接提出。

外界常說「一天當三天用」，而我和團隊的步調更是「一天當一週用」。短短一個月，我們投入的工作量已相當於半年，因為我們深知時間不等人。這就是我們的節奏，這就是我們的高效率。也希望「實話直說、追求高效率」能成為大同未來的文化基礎。

二、大同的問題

大同過去的困境，從華映案到停權等問題，歸根結底都是 制度出了問題、人出了問題。

但我們不是要追究責任，而是要誠實面對、徹底解決，避免重蹈覆轍。

要走出困境，第一步就是 重建大同文化，建立透明制度。

制度透明了，黑暗自然會消失。

人的問題也要面對：適才的人請上車，不適任的人就必須下車。

三、大同的未來

大同旗下子公司共有 80家，我們必須盤點與聚焦，把資源用在最有競爭力的領域。文化與制度建立好之後，接下來就全面專注本業：電力、能源、資訊與科技等。這些事業不僅要具備國際一線的競爭力，也必須緊跟上 AI 浪潮。

大同的未來，不只是「活下來」，而是要邁向 國際化、科技化、永續化。

我上週參訪了幾個工廠，發現同仁盡責投入。電力事業群的三座新廠也在積極建設，設備陸續進場。

其他事業部若需要軟硬體升級，皆可提出具體方案，務必跟上集團發展腳步，追上國際競爭力。

大同是一家百年企業，要永續經營，必須 「一步一腳印、謹慎前行」，

同時也要 「大破大立、勇敢思考彎道超車」。

大同管理六大原則

1. 公司治理：制度透明、目標明確、落實執行

2. 化繁為簡：直白溝通、重點清楚

3. 不奉承文化：誠實反映、真實回饋

4. 積極心態：勇於任事，勇敢承擔

5. 財務紀律：嚴控每一筆資金，錢花在刀口上

6. 團隊共創：打破部門牆，內外資源整合，發揮最大效益

親愛的同仁們，我相信公司內有許多優秀人才，只是過去因為制度問題，未能充分發揮。未來我會從內部挑選 30 至 50 位戰將，作為改革核心力量；若內部不足，我才會向外延攬。這條改革的路艱辛而漫長，但我不會退縮，也絕不會讓大家失望。一年後，當我們回頭看，大同一定會是完全不同的大同。

或許有人懷疑我沒有產業經驗，有人觀望，甚至有人在等待結果，也有人懷抱期待。對我來說，這些都不重要。因為我清楚，既然接受了這份責任，領了這份薪水，就必須對得起自己，也對得起大同。

未來我會持續與大家分享公司進度，保持透明，確保方向一致，資源有效整合。

我也歡迎任何對公司有益的建議，不論大小，隨時提出。但我不接受匿名或黑函，因為大同人做事光明磊落。同時也請大家放心，具名建議一定會被重視，更會受到保護。

最後，也是最重要的一點：我們必須正視 KPI 與獲利。

營收與獲利是企業經營的核心指標，沒有數字落實，再漂亮的計劃都是空談。從今天起，KPI 將被嚴格執行，這不是口號，而是具體的管理要求。

我深知，大同這個百年品牌承載了太多人的記憶與期待。我的使命，就是帶領大家一步一步找回大同的榮耀。

在此，我要向所有的同仁表達我最誠摯的感謝。因為有你們的努力與堅持，大同才能走到今天。未來的路雖然不輕鬆，但只要我們方向明確、紀律嚴謹，就一定能走出困境，邁向新高峰。

讓我們攜手前進，務實落實每一步，共同守護我們熱愛的大同，迎接下一個百年榮耀。