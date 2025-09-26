芬蘭商通力電梯 榮獲2025年亞太傑出企業獎「優異勵志品牌獎」

芬蘭商通力電梯（台灣）榮獲2025年亞太傑出企業獎（APEA）台灣區製造業「優異勵志品牌獎（Inspirational Brand Award）」。該獎項肯定通力台灣在品牌定位、品牌創新、品牌溝通、品牌價值評估及品牌永續五大面向的卓越表現。

2025年亞太傑出企業獎以 「智慧企業，驅動未來」（Showcasing Future-Ready Enterprises） 為主題，表彰以前瞻思維重塑產業邊界、以創新與永續實踐推動社會進步的優秀企業。通力台灣憑藉 「從芬蘭到台灣」的品牌定位，結合創新科技、AI智慧服務及綠色節能方案，展現出面向未來市場的強大能量，最終脫穎而出。

「品牌不僅是企業的形象，更是與社會建立信任與共鳴的橋樑。」通力電梯台灣董事總經理劉繼然表示，「我們致力於將芬蘭精神與在地需求融合，以創新與數位化解決方案，為客戶提供安全、可靠且永續的移動體驗。」

在品牌溝通與影響力方面，通力台灣持續透過 媒體策略、數位化與服務轉型、客戶關係經營，讓品牌價值被更多人看見並理解。透過持續的品牌評估，公司也確保在服務、品質與客戶滿意度上，保持與國際市場一致的高標準。

在永續發展上，通力指出，將積極響應全球淨零碳趨勢，在推動綠色建築解決方案、電梯能量回饋技術與AI智慧預測性維保服務 不遺餘力，致力於降低建築生命週期的碳排放，同時為業主提供更多賦能。這些努力不僅是企業責任的展現，更是推動產業轉型的重要力量。