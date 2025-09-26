想租雙捷運宅？雙北20站租金一次看 這站10坪不到9千元

串聯兩條捷運線的交會站，上班通勤方便，是租屋族租屋熱門選項。永慶房產集團盤點近一年雙北捷運交會站周邊住宅租金，租金最貴交會站是中山站，單坪租金高達2千元；租金最親民的交會站則是在新北產業園區站，平均一坪879元，10坪房子不到9000元。

觀察台北捷運交會站周邊住宅租金，中山站單坪租金每坪高達2000元，超越大安站，若租10坪的物件，月租金就要大約2萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山站串聯淡水信義線與松山新店線，周邊有多個商圈串聯以及百貨林立，生活、商業機能發達，加上近年危老與都更建案完工，屋齡普遍較新，也推升周邊租金水準，成最貴捷運交會站。

除了中山站外，忠孝復興站和民權西路站的單坪租金將近2000元。陳金萍表示，忠孝復興站是板南線與文湖線交會站，位於東區商圈核心，百貨、辦公大樓與商業活動高度集中，使得短期與長期租屋需求多，帶動租金走高。

民權西路站則是淡水信義線和中和新蘆線的交會站，周邊住、商混合，有商辦坐落，同時也鄰近商圈，商業、生活機能兼具，還有學區加持，加上出租物件中有近半數屋齡低於20年以下，顯示通勤便利與地段優勢持續推升租金水位。

相較於蛋黃區租金高昂，新北市的雙捷交會站，租金就相對親民。最便宜的是新北產業園區站，平均每坪月租金879元，是唯一低於千元的交會站，10坪房子不到9000元。

陳金萍分析，新北產業園區站是環狀線及機場捷運線交會站，雖然位於新莊邊陲區域，租金相對便宜，不過該站兩站就能進北市，且鄰近新莊副都心和頭前重劃區，隨著產業與建設陸續進駐，周邊機能發展逐漸受到帶動，對於小資租屋族是不錯的選擇。

租金親民的捷運交會站還有頭前庄站和大坪林站，月租金平均每坪只要1000元左右，就能租到房子。

陳金萍表示，頭前庄站是環狀線與中和新蘆線交會站，且周邊有IKEA及連鎖超市，交通和生活採買機能完善，不過該站位在新莊區邊緣地段，因此租金相對親民。

大坪林站則是松山新店線和環狀線的交會站，位於捷運網路較邊緣的站點，加上開發早，出租物件的屋齡一半都是30年以上老屋，租金親民，周邊機能成熟，加上一站就能進北市，吸引不少通勤族。

陳金萍補充，相較於台北市的高檔行情，新北市雙捷交會站的租金水位明顯親民。以新北產業園區站的租金來觀察，甚至不到台北市中山站租金的一半。