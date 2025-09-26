央行打房力道強 民眾不再認為房價只漲不跌

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
央行第七波選擇性信用管制實施逾一年，重挫房市信心，現在市面上的投資客群幾乎銷聲匿跡，成交量更接近腰斬。民眾對房價走勢的看法也出現明顯轉變。根據中信房屋第3季宅調查結果顯示，有56.7%的民眾認為房價將持平，23%的民眾認為可能下跌，僅20.3%預期房價上漲，對比去年第4季的宅調查數據，當時僅11.5%看跌、29.1%看漲，顯見民眾對房價的看漲預期已有所降溫。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去許多人深信房價只漲不跌，但近一年來的市場表現顯然已打破這一迷思。當前房市進入盤整階段，蛋黃區因供需穩定，房價相對有撐；然而部分僅靠建設題材支撐、生活機能尚未完善、且房價明顯超漲的蛋白區或新興重劃區，隨著投資客大量離場，區域房價也出現鬆動跡象。

儘管房市降溫，但對自住客而言卻可能是進場的好時機。根據中信房屋第3季宅調查，針對何時是最佳購屋時機，有73.7%的受訪者認為理想的購屋時機至少需等待1年以上，不過，值得注意的是，認為一年內適合進場的比例從上一季的18.4%上升至本季的26.3%，增加7.9個百分點，反映市場信心略有回溫。

莊思敏表示，市況降溫，屋主心態易軟化，購屋民眾現在反而擁有更充裕的時間去看屋和議價，加之年底傳統購屋旺季來臨，剛性需求遞延出籠，以及政策環境有所鬆綁，近期看屋人潮的確有變多的跡象。

近一年建商停工與爛尾樓事件頻傳，也讓不少民眾對預售屋購買感到擔心。為保障消費者權益，內政部預告修正《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，重點聚焦三大方向：購屋款專款專用、明載信託帳號、提供權益說明書，旨在避免建商資金挪用或資訊不透明，導致購屋民眾權益受損。

根據中信房屋第3季宅調查，只有7.7%民眾認為內政部此舉能明顯提升購買意願，多數人仍抱持觀望態度。對此，莊思敏提醒，預售屋從購買到交屋通常需要很長一段時間，而市場波動瞬息萬變，加上當前貸款環境緊縮、買氣低迷，建商違約風險升高，打算購買預售屋的民眾務必要審慎評估建商口碑及財務狀況。

民眾購買預售屋意願。資料來源／中信房屋
近一年民眾預期下一季房價變化。資料來源／中信房屋
調查民眾認為何時為購屋好時機。資料來源／中信房屋
