信義房屋、信義開發、信義代銷 連四年獲頒房產金牌獎

信義企業集團以房仲本業起家，跨足開發、代銷，無論在哪一個產業，都秉持「以人為本」的立業宗旨，希望為身邊人、社會與環境奠定未來永續好生活的基石。而第四屆旺旺中時房產金牌獎昨揭曉，信義企業集團囊括仲介類永續金質獎、卓越服務獎，以及開發類信譽品牌獎、代銷類行銷策略獎，連續四屆在永續、服務、行銷策略等領域上獲得肯定。

繼前三屆都囊括四個獎項，本屆信義房屋也獲得「永續金質獎」與「卓越服務獎」，信義開發拿下「信譽品牌獎」，信義代銷則是「行銷策略獎」。

信義房屋副總經理信泓浚指出，信義房屋即將邁入45週年，在公司治理與永續經營上，一直是我們的雙主軸，從社區服務到地方創生，從社區到偏鄉，我們不斷提供台灣民眾最好的服務。我們在AI發展上也有取得長足的進步；未來，我們也會在永續項目上持續進行植樹造林、環保永續的工作，希望成為業界最好的服務領航者。

信義開發副總經理李建坤表示，基於信義開發立業宗旨，信義開發過去推出「開發三箭」，導入BIM（Building Information Modeling，建築資訊模型）確保建物品質並減少建材資源浪費，推動「建物生產履歷」，讓已購客戶住得安心，也推動社區營造，鼓勵已購戶從預售階段開始建立緊密社區情誼；種種做法不斷滾動式精進，2023年推出升級版「共融預建築」概念，也就是做為開發建商，凡事替客戶乃至於社會想在前面，希望由信義開發品牌所推出的住宅，更能兼顧六大利害關係人合宜共生關係，並能預先思考如何應對未來氣候變遷與災害，真正落實ESG。

信義代銷執行副總謝宗憲則表示，此次信義代銷在全房產2.0導客及數位化基礎上再做創新，以「全房產3.0」獲得肯定，主要是因應市場與消費者需求，提出數位整合銷售模式，包括虛擬樣品屋、行動接待中心、數位電子錶板等工具，打破傳統代銷案場的場域限制，提供更靈活的購屋流程；信義代銷也導入Line官方帳號會員經營系統，結合線上賞屋、VIP產品說明會等，實現潛客精準經營與快速成交，改變「等客上門」的傳統代銷銷售模式等。未來，也會持續深化ESG導向，不限場域、無縫接待、即時成交的全新代銷體驗。