快訊

鳳凰旅遊再奪 TTG Asia 大獎 台灣唯一旅行社十七度榮耀登榜

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳凰為國內唯一奪下TTG Asia旅遊大獎旅行社 。鳳凰提供
第34屆2025年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮及晚宴，於9月25日在泰國曼谷盛大舉行，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊，今年再度獲頒此國際殊榮。鳳凰旅遊不僅是台灣區唯一奪獎的旅行社，自2023年起，也是TTG最高榮譽名人堂的成員之一。

TTG亞洲媒體（TTG Asia Media）總部為於新加坡，自1989年開始主辦的TTG旅遊大獎，已成為亞太區最具公信力及權威的旅遊獎項，所有的得獎者，幾乎代表旅遊業界最高水準的指標；今年鳳凰已是第十七度獲頒此獎，自2001年起，鳳凰幾乎每年都抱回大獎為國爭光，多年來堅持追求品質與卓越，通過TTG專業的層層評選考驗，才能在金獎遴選中出類拔粹，這份榮耀得來絕非易事。

自2010年起鳳凰連續十年獲獎（2010～2019），之後雖歷經了疫情衝擊，仍屹立不搖，積極整合團隊向前努力邁進，2023年更登上了象徵TTG最高榮譽的「名人堂TRAVEL HALL OF FAME」，與全球眾多知名企業並駕齊驅，為台灣旅遊業界寫下閃亮的一頁！名人堂的成員包括了新加坡航空、新加坡樟宜機場、萊佛士酒店、富豪機場酒店、悅榕庄SPA、卡達航空公司、泰國航空公司等。

鳳凰旅遊表示，每年由TTG Asia主辦的TTG旅遊大獎（TTG Travel Awards），為國際性的旅遊獎項，以嘉許亞太區表現優越的旅遊同業而設立，每個獎項皆由頂尖旅遊業者提名及評選，極具專業度及公信力。第一屆TTG年度旅遊大獎盛會於1989年登場，舉辦至今，已被譽為亞太區最具影響力及權威的旅遊獎項之一，所有的得獎者，被視為旅遊業界最高水準指標，而能夠進入「旅遊名人堂」的企業，更是須連續至少十年贏得同一獎項，方能躋身名人堂之地位。

鳳凰再度奪下TTG Asia旅遊大獎，總經理為卞鳳凰率領團隊前去領獎 。鳳凰提供
鳳凰自2001年起幾乎每年都抱回大獎為國爭光，這已是第十七度獲頒TTG Asia旅遊大獎。鳳凰提供
名人堂 旅遊業 新加坡航空

