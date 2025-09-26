鳳凰旅遊再奪 TTG Asia 大獎 台灣唯一旅行社十七度榮耀登榜

第34屆2025年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮及晚宴，於9月25日在泰國曼谷盛大舉行，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊，今年再度獲頒此國際殊榮。鳳凰旅遊不僅是台灣區唯一奪獎的旅行社，自2023年起，也是TTG最高榮譽名人堂的成員之一。

TTG亞洲媒體（TTG Asia Media）總部為於新加坡，自1989年開始主辦的TTG旅遊大獎，已成為亞太區最具公信力及權威的旅遊獎項，所有的得獎者，幾乎代表旅遊業界最高水準的指標；今年鳳凰已是第十七度獲頒此獎，自2001年起，鳳凰幾乎每年都抱回大獎為國爭光，多年來堅持追求品質與卓越，通過TTG專業的層層評選考驗，才能在金獎遴選中出類拔粹，這份榮耀得來絕非易事。

自2010年起鳳凰連續十年獲獎（2010～2019），之後雖歷經了疫情衝擊，仍屹立不搖，積極整合團隊向前努力邁進，2023年更登上了象徵TTG最高榮譽的「名人堂TRAVEL HALL OF FAME」，與全球眾多知名企業並駕齊驅，為台灣旅遊業界寫下閃亮的一頁！名人堂的成員包括了新加坡航空、新加坡樟宜機場、萊佛士酒店、富豪機場酒店、悅榕庄SPA、卡達航空公司、泰國航空公司等。