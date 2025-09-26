快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

健亞經營權之爭持續發火 健喬信元澄清對收購瑞安藥廠的指控

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
健喬董事長林智暉。圖／本報資料照片
健喬董事長林智暉。圖／本報資料照片

健喬（4114）藥廠日前宣布公開收購另一家藥廠健亞（4130）後，經過多日沈默，健亞25日發布重訊反制健喬收購案，其中針對健喬2019年收購另一藥廠瑞安，卻在兩年後出售廠房一案。健喬也在26日發布重訊澄清，併購瑞案後發現廠房存在結構根本問題，經慎重評估才決定將廠房出售。

健喬日前宣布公開收購健亞藥廠，由於這項動作為非合意收購，引發健亞董事會不滿。健亞25日晚間發布重訊反擊，強調健喬淨現金僅約6.99億元，但健喬本次公開收購對價金8.27 億元，恐將增加財務槓桿並加重償債壓力。

健亞另外指出，健喬2019年以1.9億元併購瑞安大藥廠後，原本宣稱將補強產品線，卻在隔年2020年關閉工廠，導致產能與供應鏈能力流失，並在2021年變賣資產，將瑞安桃園觀音廠土地及廠房出售獲利，並未專注於改善藥品產能與研發。

對此健喬26日發布重訊澄清，該公司於2019年併購瑞安大藥廠，計劃性整合集團劑型分工專業廠以提升瑞安觀音廠產能，發揮整合綜效，惟併購後，發現該藥廠存在結構根本問題，若需進行結構強化方僅能向TFDA申請停工建設，這將造成部份藥品短缺，經慎重評估，將全數藥品計劃性委由集團內藥廠進行製造，將廠房出售。

健喬並表示，今年9月15日董事會通過，透過公開收購方式取得健亞已發行普通股股份總數之15%至30%股權。收購的目的在於開啟雙方合作的大門，提升雙方產品與產線的互補性及資源共享，共創合作的經濟效益。

健喬強調，為加速台灣製藥產業的整合，透過整合發揮綜效，提升本土製藥產業的競爭力，是確保台灣生技製藥產業的韌性，推動國際化重要的一步。健亞有健喬集團各廠所未擁有的注射劑型產線，在地緣上均座落於新竹湖口工業區，合作後，在人員培育及資源共享上，進而減少重複投資於國際性廠房包括自動化倉儲均可望提升效率及競爭力，做為健亞公司進軍國際市場的最佳後盾。

對於未來的合作計畫，健喬一直保持開放態度，願意與健亞展開良性溝通對話，為未來的合作開啟良好的互動契機。

本次健亞收購案以每股24元為公開收購價格，以自有資金8.27億元支應，並已經存入凱基公開收購專戶並經第三方會計師出具確認書。此價格系依據第三方獨立專家所出具的價格合理性意見書為依據，所做出的合理決定。且以9月15日董事會決議當日健亞收盤價18.45元，收購溢價率達30.08%，收購價格實屬合理。

健喬表示，自2014年至2024年，合併營收由新台幣14.8億元成長至55.5億元，營收複合成長率為14.2%；歸屬母公司稅後淨利則由1.1億元成長至6.85億元，獲利複合成長率為20%。健喬經營績效在自身成長、策略聯盟以及持續併購的策略交互推動下，展現了高複合的營收及效益的成長，相信也能在未來與健亞合作，一如過往經驗般的推動雙方在經營績效展現成果。

併購 董事

延伸閱讀

健喬非合意收購健亞 健亞董座陳正發表致全體股東一封信回應

健喬信元公開收購健亞 健亞重訊反擊了

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

中藥大廠驚爆非法製藥 港香蘭晚間聲明道歉：全面停工回收

相關新聞

寶島科爆「掏空案」風波 公司澄清：直營店無涉 加盟金流另有其主

寶島科（5312）針對媒體報導的「掏空案」緊急發布澄清公告，強調旗下「寶島眼鏡」品牌所有門市均為直營，並未開放加盟，外界...

信義房屋、信義開發、信義代銷 連四年獲頒房產金牌獎

信義企業集團以房仲本業起家，跨足開發、代銷，無論在哪一個產業，都秉持「以人為本」的立業宗旨，希望為身邊人、社會與環境奠定...

鳳凰旅遊再奪 TTG Asia 大獎 台灣唯一旅行社十七度榮耀登榜

第34屆2025年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮及晚宴，於9月25日在泰國曼谷盛大舉行，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊...

健亞經營權之爭持續發火 健喬信元澄清對收購瑞安藥廠的指控

健喬（4114）藥廠日前宣布公開收購另一家藥廠健亞（4130）後，經過多日沈默，健亞25日發布重訊反制健喬收購案，其中針...

水龍頭開了…台中這1區房市首購族「鬆動了」 原因曝光

「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，由於房貸核貸權仍在銀行手中，導致台中房市普...

新光保全攜手南臺科大簽署合作備忘錄 3大面向共創智慧永續未來

在全球永續發展與企業社會責任浪潮下，新光保全持續以創新行動回應社會需求。近日於「USR×ESG Demo Day｜ESG...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。