水龍頭開了…台中這1區房市首購族「鬆動了」 原因曝光

「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，由於房貸核貸權仍在銀行手中，導致台中房市普遍觀望，僅台中海線如沙鹿區，部分預售案以「讓利」策略逆勢突圍，讓原本還在觀望的首購族「鬆動了」，助攻買氣。

白洪章說明，近期雖政策上水龍頭有打開，但房貸要不要核貸，仍掌握在銀行手上，且不少首購族反映，銀行核貸趨於嚴格，房貸能否貸到一定的成數仍是未知數，首換族雖換屋期限放寬到18個月，但不見得能貸到房貸，台中房市普遍仍處於濃厚的觀望風，僅部分的預售案來客數有增加。

白洪章指出，以沙鹿區為例，預售建案以推出「讓利」策略，較能刺激出買氣，最多的是推出「甜甜價」，沙鹿市區預售案均價來到「5字頭」，富旺在沙鹿鹿寮商圈推出新案「3字頭」，還有勝美在沙鹿向上路六段周邊、近新光田生活圈的預售案更是出現「2子頭」，吸引本來還在觀望的首購、首換族目光。

台中海線地區唯一不靠海的沙鹿區，受惠中部科學園區人口外溢效應，以及特五號道路開通，且鄰近台中國際機場，吸引不少建商在沙鹿推案。

富旺國際總經理林祐任說，富旺國際9月在沙鹿推出第三期代表作新案，加碼推出「5年防水精工保固」及「2年免繳管理費」雙重守護機制，主力客層是35歲至45歲首購族，其中中科員工占5成，機場及航空公司員工約2成，也有台中港關連產業園區上班族買房。