快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

水龍頭開了…台中這1區房市首購族「鬆動了」 原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
富旺國際總經理林祐任說，新案主打2至3房剛需產品，格局方正、衛浴全開窗，實用坪效貼近首購族需求。記者趙容萱／攝影
富旺國際總經理林祐任說，新案主打2至3房剛需產品，格局方正、衛浴全開窗，實用坪效貼近首購族需求。記者趙容萱／攝影

「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，由於房貸核貸權仍在銀行手中，導致台中房市普遍觀望，僅台中海線如沙鹿區，部分預售案以「讓利」策略逆勢突圍，讓原本還在觀望的首購族「鬆動了」，助攻買氣。

白洪章說明，近期雖政策上水龍頭有打開，但房貸要不要核貸，仍掌握在銀行手上，且不少首購族反映，銀行核貸趨於嚴格，房貸能否貸到一定的成數仍是未知數，首換族雖換屋期限放寬到18個月，但不見得能貸到房貸，台中房市普遍仍處於濃厚的觀望風，僅部分的預售案來客數有增加。

白洪章指出，以沙鹿區為例，預售建案以推出「讓利」策略，較能刺激出買氣，最多的是推出「甜甜價」，沙鹿市區預售案均價來到「5字頭」，富旺在沙鹿鹿寮商圈推出新案「3字頭」，還有勝美在沙鹿向上路六段周邊、近新光田生活圈的預售案更是出現「2子頭」，吸引本來還在觀望的首購、首換族目光。

台中海線地區唯一不靠海的沙鹿區，受惠中部科學園區人口外溢效應，以及特五號道路開通，且鄰近台中國際機場，吸引不少建商在沙鹿推案。

富旺國際總經理林祐任說，富旺國際9月在沙鹿推出第三期代表作新案，加碼推出「5年防水精工保固」及「2年免繳管理費」雙重守護機制，主力客層是35歲至45歲首購族，其中中科員工占5成，機場及航空公司員工約2成，也有台中港關連產業園區上班族買房。

中科陳姓上班族說，會選擇在沙鹿買房，主要是鄰近區域如西屯等區房價高，沙鹿距離近，很多房型可選，重點是要選擇有品牌、經營好的建商，「甜甜價」更是王道，他買的3房含車位不到1500萬元，這個價格他能接受。

中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供
中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供
「特五號道路」為串聯中科與西屯、沙鹿、龍井的重要幹道。記者趙容萱／攝影
「特五號道路」為串聯中科與西屯、沙鹿、龍井的重要幹道。記者趙容萱／攝影
富旺國際總經理林祐任說，新案主打2至3房剛需產品，格局方正、衛浴全開窗，實用坪效貼近首購族需求。記者趙容萱／攝影
富旺國際總經理林祐任說，新案主打2至3房剛需產品，格局方正、衛浴全開窗，實用坪效貼近首購族需求。記者趙容萱／攝影

新青安房貸 預售 建商 首購

延伸閱讀

房貸活水增！國銀不動產比率跌破26% 寫九年新低

廚房浴室清潔死角曝光！水龍頭口不乾淨恐比馬桶水髒，達人教用3工具除頑垢

影／沙鹿少年殺害前女友不到8小時破案 清水分局長到土地公廟拜拜

沙鹿姐弟戀狠砍31刀斃命 17歲男預計下午送台中地院少年法庭

相關新聞

寶島科爆「掏空案」風波 公司澄清：直營店無涉 加盟金流另有其主

寶島科（5312）針對媒體報導的「掏空案」緊急發布澄清公告，強調旗下「寶島眼鏡」品牌所有門市均為直營，並未開放加盟，外界...

信義房屋、信義開發、信義代銷 連四年獲頒房產金牌獎

信義企業集團以房仲本業起家，跨足開發、代銷，無論在哪一個產業，都秉持「以人為本」的立業宗旨，希望為身邊人、社會與環境奠定...

鳳凰旅遊再奪 TTG Asia 大獎 台灣唯一旅行社十七度榮耀登榜

第34屆2025年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮及晚宴，於9月25日在泰國曼谷盛大舉行，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊...

健亞經營權之爭持續發火 健喬信元澄清對收購瑞安藥廠的指控

健喬（4114）藥廠日前宣布公開收購另一家藥廠健亞（4130）後，經過多日沈默，健亞25日發布重訊反制健喬收購案，其中針...

水龍頭開了…台中這1區房市首購族「鬆動了」 原因曝光

「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，由於房貸核貸權仍在銀行手中，導致台中房市普...

新光保全攜手南臺科大簽署合作備忘錄 3大面向共創智慧永續未來

在全球永續發展與企業社會責任浪潮下，新光保全持續以創新行動回應社會需求。近日於「USR×ESG Demo Day｜ESG...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。