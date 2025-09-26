新光保全攜手南臺科大簽署合作備忘錄 3大面向共創智慧永續未來

在全球永續發展與企業社會責任浪潮下，新光保全持續以創新行動回應社會需求。近日於「USR×ESG Demo Day｜ESG解方實驗室」中，新光保全與南臺科技大學智慧健康學院正式簽署合作備忘錄（MOU），由教育部司長親臨見證。此次合作不僅象徵產學攜手深化永續行動，更展現以智慧科技、人才培育與數位轉型3大面向為核心，推動跨世代永續人才的藍圖。

簽署儀式由新光保全董事長吳昕東與南臺科技大學智慧健康學院院長張春生代表簽約。雙方秉持USR（大學社會責任）與ESG（環境、社會、治理）交融理念，建立長期合作夥伴關係，結合教育端研究能量、企業端科技資源與社區在地需求，共同打造跨域共好的生態系。

合作內容聚焦四大方向：第一，整合產學與社區資源，推動高齡關懷、社區參與與智慧應用，實踐「跨域共好」；第二，透過新光保全枋橋日照中心提供學生暑期實習機會，深化專業人才培育，讓青年在真實場域中累積經驗；第三，針對獨居長者緊急救援系統，雙方將加速合作模式，爭取政策支持，提升服務覆蓋率與效率；第四，透過「安心教室」安全教育課程，將安全知識導入校園與社區活動，增進民眾風險防範意識。

新光保全董事長吳昕東表示，永續轉型的關鍵，不僅在於淨零排放與治理結構的健全，更在於如何讓智慧科技回應真實需求，以及如何培育承擔未來責任的新世代人才。他強調，新光保全將持續扮演社會永續的推動者與連結者。

南臺科技大學智慧健康學院院長張春生則指出，USR計畫的價值在於師生走出校園、貼近社區，並透過與企業合作，將研究成果與在地需求緊密結合。他表示：「與新光保全的合作，不僅讓學生實踐專業所學，更能透過產學跨域協作，創造兼具社會影響力與教育價值的雙贏局面。」

未來，雙方將持續深化合作，整合智慧應用、教育資源與社區力量，持續為臺灣注入共好能量，打造以數位轉型為引擎、以人才培育為基石的永續發展典範。