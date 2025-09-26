鄰近健康推社區藥局數位轉型新解方 攜輔聚企業提供長照一站式方案

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞。記者嚴雅芳/攝影
2025第六屆台北國際照顧博覽會，於南港展覽館一館登場，「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，在新北市藥師公會主辦論壇：「藥局數位轉型新趨勢：從社區藥局升級智慧健康中心」，分析台灣藥局產業的轉型契機，並邀請聯盟藥局業者，分享如何善用政府補助資源，打造年增百萬新業績的成功經驗。

趙國鈞指出，全台超過六千家社區藥局，大家各自努力、資源有限。「鄰近健康」APP平台整合聯盟社區藥局，把藥局與民眾的需求連起來，也進一步與健保署開始密切溝通，增加雲端處方簽的功能，積極打造大健康數位平台，不僅幫助老字號藥局在現代化挑戰中更具競爭力，對新一代經營者而言，平台的數位轉型支持更是未來發展關鍵。「鄰近健康」，成立兩年多來，致力於整合社區藥局，數位轉型升級「智慧健康中心」，已成功協助聯盟藥局提升業績，年增百萬營收，「鄰近健康」短期目標先聯盟350家藥局，預計未來三年將擴張到1000家，也計畫2027年籌備IPO進入資本市場。

「鄰近健康」在這次台北國際照顧博覽會，也與最大輔具公司輔聚企業，攜手合作「長照居家安全防護」政府補助活動，在展覽現場展示「科技24小時跌倒偵測」守護長輩安全，免費諮詢居家無障礙改造、政府補助申請到位，協助長輩打造安全居家環境。

輔聚企業總經理簡大偉指出，輔聚專注於研發居家安全防護產品與解決方案，鄰近健康則整合全台數位社區藥局聯盟，雙方合作形成『產品研發 × 通路服務』的完整生態系，讓創新科技透過最貼近社區的藥局網絡，快速服務有需要的家庭。

這次台北國際照顧博覽會，鄰近健康「全方位智慧健康永續專區」，還安排藥師諮詢、健康知識隨手查，豐富有趣的關卡與實境體驗活動，吸引不少民眾到場洽詢。

平台 藥師 董事長

