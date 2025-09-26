快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

寶島科爆「掏空案」風波 公司澄清：直營店無涉 加盟金流另有其主

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司，蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。記者林澔一／攝影
台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司，蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。記者林澔一／攝影

寶島科（5312）針對媒體報導的「掏空案」緊急發布澄清公告，強調旗下「寶島眼鏡」品牌所有門市均為直營，並未開放加盟，外界所稱「加盟店營收應匯母公司」並不存在，公司強調：「不存在所謂加盟營收要匯到寶島科的情況。」

寶島科指出，「寶島眼鏡」商標屬於寶聯光學，公司係經由授權使用，寶聯同時為主要供應商。公告中強調，涉嫌挪用加盟金流的說法與公司本體無關，案情牽涉的對象是寶聯光學及其加盟店，與寶島科本身無涉。

公司同時證實，檢調確有進行搜索，但基於偵查不公開原則，不便就偵辦內容表示意見，並已依規定發布重大訊息。寶島科補充，若加盟店經營人決定退出，公司將在評估後承接並轉型為直營店，以提升拓點成功率並挹注營收。

寶島科並強調，將全力配合司法調查，並透過重大訊息公告對外澄清，避免市場誤解，提醒投資人應以公司正式訊息為準。

市場解讀認為，寶島科澄清的重點在於切割上櫃公司寶島科與寶聯光學及加盟體系的關聯，意在降低投資人對財報與金流可能受影響的疑慮。聲明明確劃分責任範圍，顯示公司營運主體仍以直營店為核心，現階段品牌經營及財務狀況不致受到重大衝擊，但後續檢調偵辦進展仍是觀察重點。

營收 財報 寶島眼鏡

延伸閱讀

寶島眼鏡侵占加盟店營收數千萬 副董蔡國平500萬交保

寶島眼鏡爆侵占弊案 總經理300萬元交保、副董移送北檢

寶島眼鏡加盟店部分營收遭侵吞數千萬 副董、總經理等18人遭搜索約談

台北天空塔掏空案新事證！ 吹哨者揭富商、碩河開發副董逾2億金流

相關新聞

寶島科爆「掏空案」風波 公司澄清：直營店無涉 加盟金流另有其主

寶島科（5312）針對媒體報導的「掏空案」緊急發布澄清公告，強調旗下「寶島眼鏡」品牌所有門市均為直營，並未開放加盟，外界...

信義房屋、信義開發、信義代銷 連四年獲頒房產金牌獎

信義企業集團以房仲本業起家，跨足開發、代銷，無論在哪一個產業，都秉持「以人為本」的立業宗旨，希望為身邊人、社會與環境奠定...

鳳凰旅遊再奪 TTG Asia 大獎 台灣唯一旅行社十七度榮耀登榜

第34屆2025年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮及晚宴，於9月25日在泰國曼谷盛大舉行，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊...

健亞經營權之爭持續發火 健喬信元澄清對收購瑞安藥廠的指控

健喬（4114）藥廠日前宣布公開收購另一家藥廠健亞（4130）後，經過多日沈默，健亞25日發布重訊反制健喬收購案，其中針...

水龍頭開了…台中這1區房市首購族「鬆動了」 原因曝光

「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，由於房貸核貸權仍在銀行手中，導致台中房市普...

新光保全攜手南臺科大簽署合作備忘錄 3大面向共創智慧永續未來

在全球永續發展與企業社會責任浪潮下，新光保全持續以創新行動回應社會需求。近日於「USR×ESG Demo Day｜ESG...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。