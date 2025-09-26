聽新聞
0:00 / 0:00

專家：虛坪改革可減輕購屋族負擔 卻難撼動房價

聯合報／ 記者藍鈞達朱曼寧／台北報導
內政部力推虛坪改革，修法內容包括檢討容積計算、停車空間分配及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等三大重點。記者潘俊宏／攝影
內政部力推虛坪改革，修法內容包括檢討容積計算、停車空間分配及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等三大重點。記者潘俊宏／攝影

內政部推動「虛坪改革」，將從停車位電梯等公共設施切入，未來買房若未購買車位，將不必再分攤車道坪數，預估能降低公設達百分之五，多數學者與業界人士認為，改革雖可望減輕部分購屋族的負擔，卻難以對房價造成實質影響。

景文科技大學財金系副教授章定煊表示，虛坪改革「對房價不會有太大影響」，因為對建商來說，每個建案的總銷售金額與利潤早已設定，而有些建商確實把車位拿來做價格調節的工具，但即使將車位移出計算，總價仍不會改變，僅是換算下來的房屋單價提高。

他認為，若以抑制房價為目標，效果有限。不過，改革方向仍然有其正面意義，一來能讓未購買車位者減輕負擔，二來有助於建商在單價上公平競爭，不再因車位灌水而製造「低單價」的假象。

建商公會指出，虛坪改革牽涉課題眾多，且新、舊制並存交易市場，容易拉抬房價，無益於穩定房市。其中虛坪改革帶來最嚴重的衝擊，恐將加深都更整合不易，因登記制度改變而將銷坪減少，對於「保證坪數」的合建案，影響履約安定性。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨則說，虛坪改革討論多年，因為影響層面廣泛，遲遲無法落實。此次從車位、公設等爭議較小的部分切入，確實可視為一個起點，對於未來新建案「少灌水」有些幫助。但她也說，若期待透過虛坪改革讓房價出現明顯鬆動，「恐怕並不容易」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，建商是以整體建物考量造價、售價，有無車位的價格與公設劃分，無車位戶是否單價更高，類似小宅產品如今的「低總高單」樣貌，或車位、車道的地下室空間還有其他許多垃圾擺放、機電，或是其他公設空間，如何單純切割都有待商榷。

停車位 電梯 公設比 房價 房市 建案 建商

延伸閱讀

買股也問AI！機器人投顧熱潮掀起「風險高」 專家：傳統投顧仍難取代

赴馬太鞍教會探視 總統賴清德允補助災民旅館住宿

推動虛坪改革 劉世芳：打造合理公平的住宅市場

專家會議指「爆破馬太鞍堰塞湖不可行」 陳駿季：傅崐萁應尊重專業

相關新聞

遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

遠東SOGO Garden City A區影城棟今天正式開幕，董事長黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，所幸在Garden C...

內政部推虛坪改革 可降5%公設比

內政部力推虛坪改革，預計提出「公寓大廈管理條例」修正草案，並在本月公告「建築技術規則」。國土署長吳欣修表示，修法內容包括...

銅價飆 線纜廠獲利添動能

全球第二大印尼銅礦場全面停產，並下修2026年產量預估，使銅供應吃緊加劇，帶動銅價上漲，線纜業者包括華新、大亞、華榮、大...

遠傳深耕智慧永續校園

遠傳電信（4904）深耕智慧永續校園，強打「遠傳智靈」AI平台與「企業智能戰情中心」兩項自主開發的企業級管理平台，助攻校...

台灣大押寶 強打原創影視

台灣大哥大（3045）近年重金投資原創影視，已投資出品65部，近期《影后》等作品共入圍金鐘獎20項大獎，更引領台灣影視走...

專家：虛坪改革可減輕購屋族負擔 卻難撼動房價

內政部推動「虛坪改革」，將從停車位、電梯等公共設施切入，未來買房若未購買車位，將不必再分攤車道坪數，預估能降低公設達百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。