內政部推虛坪改革 可降5%公設比

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
內政部推虛坪改革，重點之一是要將停車位及車道使用空間調整為專有部分，可核發權狀、明確歸屬。記者潘俊宏／攝影
內政部力推虛坪改革，預計提出「公寓大廈管理條例」修正草案，並在本月公告「建築技術規則」。國土署長吳欣修表示，修法內容包括「檢討容積計算」、「停車空間分配」，以及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等三大重點，整體預計可降低百分之五公設比

內政部長劉世芳表示，住宅空間在扣除避難、救災及機電維生等必要設施後，許多免計容積額度之剩餘空間，常被包裝成非必要之娛樂交誼設施並銷售，導致高公設比住宅產品充斥於市場，增加民眾購屋的負擔，因此內政部將透過修法手段，推動虛坪改革，以打造合理、公平的住宅市場。

依現行公寓大廈管理條例規定，法定停車空間附屬於防空避難空間，屬共有公共設施；但現行實務上停車空間為個人專屬使用，具獨立性且為交易標的。虛坪改革重點之一要將停車位及車道使用空間調整為專有部分，可核發權狀、明確歸屬，且可與機電、梯廳等居住公設明顯區別，讓購屋負擔項目更透明。

內政部將修正「建築技術規則」設計施工篇第一六二條，將一般電梯增列為免計容積項目。吳欣修表示，過去免計容積涵蓋的項目並無升降機，但現在公寓大廈必要項目中，升降機幾乎等同必要項目，因此把升降機納入免計容積，可以把免計容積做得更充實，並有效節制免計容積項目被挪作其他使用空間。

而在停車空間分配改革上，內政部將修正「公寓大廈管理條例」。地政司長林家正表示，在停車空間裡大概包含三部分，第一是停車格、第二是車子在走的車道、第三是必要空間，例如下車處或是車子開出去的迴轉道空間，所以這次修法也會有相關配套，包括車道可供整個社區住戶通行、停車空間的基地持分依停車格的面積比例計算、法定停車位只能在社區住戶裡轉移，不能賣給社區以外的人。

吳欣修補充，免計容積調整後，預計降低約百分之一到百分之二公設比，加上停車空間計算後，不買車位的人，就少了車道負擔，整體計算下來，認為縮減百分之五是沒有問題，消費者也不會遇到坪數灌水的問題。至於停車位價格是否會上漲？吳說，應該是說建商比較可以回歸總價去算，不會有重複買到的問題，用總價去談，再加上規則都一致，很難再用不同的話術去含糊。

吳欣修說，「建築技術規則」月底前會預告，預告廿天後修正，之後就會直接對外公布。至於「公寓大廈管理條例」涉及修法，還要先報請行政院，再送立法院審議，預計十月底之前會送行政院。

公設比 內政部 停車位 電梯 公寓 停車格 坪數 建商

