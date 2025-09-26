銅價飆 線纜廠獲利添動能

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

全球第二大印尼銅礦場全面停產，並下修2026年產量預估，使銅供應吃緊加劇，帶動銅價上漲，線纜業者包括華新（1605）、大亞、華榮、大山、宏泰、合機、華電等可望全面受惠。

倫敦銅價近日大漲，每噸站上1萬多美元，創近一年多高價，距離2024年5月歷史天價1萬1,104.5美元不遠。

線纜業者普遍預期，銅價上漲將帶動公司利潤大幅提高。就短線來看，若客戶預期銅價持續上漲，月底前追貨力道會增強；另一方面，銅價高低會大幅影響線纜廠營運，銅價處於高檔時，利潤普遍也會比較好。大亞指出，銅價上漲可推升毛利，主要是該公司有價格相對較低的庫存利益。

針對銅需求走勢，線纜業者認為，近年全球各國積極發展基礎建設計畫，加上AI如火如荼發展，都拉高對電力設備需求，同步帶旺銅相關應用市場發展。

基礎建設 宏泰

延伸閱讀

歐洲自駕開哪條路最美最熱血？Honda已經貼心規畫好了

中藥商港香蘭違反GMP被要求停產 衛福部：已請他廠增產確保供藥無虞

中藥大廠「港香蘭」違反GMP遭要求停產 藥師質疑公告慢：前3天還出貨

中歐峰會後2個月...陸稀土出口持續管控 歐洲企業或面臨停產準備

相關新聞

遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

遠東SOGO Garden City A區影城棟今天正式開幕，董事長黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，所幸在Garden C...

內政部推虛坪改革 可降5%公設比

內政部力推虛坪改革，預計提出「公寓大廈管理條例」修正草案，並在本月公告「建築技術規則」。國土署長吳欣修表示，修法內容包括...

銅價飆 線纜廠獲利添動能

全球第二大印尼銅礦場全面停產，並下修2026年產量預估，使銅供應吃緊加劇，帶動銅價上漲，線纜業者包括華新、大亞、華榮、大...

遠傳深耕智慧永續校園

遠傳電信（4904）深耕智慧永續校園，強打「遠傳智靈」AI平台與「企業智能戰情中心」兩項自主開發的企業級管理平台，助攻校...

台灣大押寶 強打原創影視

台灣大哥大（3045）近年重金投資原創影視，已投資出品65部，近期《影后》等作品共入圍金鐘獎20項大獎，更引領台灣影視走...

專家：虛坪改革可減輕購屋族負擔 卻難撼動房價

內政部推動「虛坪改革」，將從停車位、電梯等公共設施切入，未來買房若未購買車位，將不必再分攤車道坪數，預估能降低公設達百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。