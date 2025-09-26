銅價飆 線纜廠獲利添動能
全球第二大印尼銅礦場全面停產，並下修2026年產量預估，使銅供應吃緊加劇，帶動銅價上漲，線纜業者包括華新（1605）、大亞、華榮、大山、宏泰、合機、華電等可望全面受惠。
倫敦銅價近日大漲，每噸站上1萬多美元，創近一年多高價，距離2024年5月歷史天價1萬1,104.5美元不遠。
線纜業者普遍預期，銅價上漲將帶動公司利潤大幅提高。就短線來看，若客戶預期銅價持續上漲，月底前追貨力道會增強；另一方面，銅價高低會大幅影響線纜廠營運，銅價處於高檔時，利潤普遍也會比較好。大亞指出，銅價上漲可推升毛利，主要是該公司有價格相對較低的庫存利益。
針對銅需求走勢，線纜業者認為，近年全球各國積極發展基礎建設計畫，加上AI如火如荼發展，都拉高對電力設備需求，同步帶旺銅相關應用市場發展。
