願景工程基金會主辦 永續實踐論壇 教戰中小企

為協助中小企業在永續趨勢中辨識風險、布局新商機，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，並將於10月31日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」，透過國際視野與在地經驗的交流，協助中小企業探索可行的轉型方向。

根據政大信義書院2024年企業ESG大調查報告中發現，中小企業認為推行永續最需要的三項協助分別是「企業永續轉型標竿案例、內部教育訓練及外部進修課程」。

因此，為讓中小企業獲得協助，論壇主辦單位願景工程基金會特別邀請「SME Climate Hub 中小企業氣候中心」總監Louise Rehbind，從跨國平台角度剖析淨零轉型的全球趨勢，並分享中小企業的減碳實踐路徑，協助台灣企業掌握最新的國際動態與行動策略。

同時，論壇也邀請台灣企業分享，如何逐步推動減碳淨零與轉型案例，提供中小企業值得借鏡的行動思路。

在信義書院的中小企業ESG大調查中也顯示，中小企業除了缺乏永續所需的人力與資源，也缺乏資源投入購置節能減碳等設備。為此，論壇特別重點整理政府相關補助與支援方案，協助企業降低永續轉型的門檻，讓更多中小企業能夠付諸行動。

活動資訊：

時間：2025年10月31日（五）13:30-16:25

地點：政大公企中心 國際會議廳（台北市大安區金華街187號2樓）限額免費報名：https://supr.link/d31lA