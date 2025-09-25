願景工程基金會主辦 永續實踐論壇 教戰中小企

經濟日報／ 本報訊

為協助中小企業在永續趨勢中辨識風險、布局新商機，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，並將於10月31日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」，透過國際視野與在地經驗的交流，協助中小企業探索可行的轉型方向。

根據政大信義書院2024年企業ESG大調查報告中發現，中小企業認為推行永續最需要的三項協助分別是「企業永續轉型標竿案例、內部教育訓練及外部進修課程」。

因此，為讓中小企業獲得協助，論壇主辦單位願景工程基金會特別邀請「SME Climate Hub 中小企業氣候中心」總監Louise Rehbind，從跨國平台角度剖析淨零轉型的全球趨勢，並分享中小企業的減碳實踐路徑，協助台灣企業掌握最新的國際動態與行動策略。

同時，論壇也邀請台灣企業分享，如何逐步推動減碳淨零與轉型案例，提供中小企業值得借鏡的行動思路。

在信義書院的中小企業ESG大調查中也顯示，中小企業除了缺乏永續所需的人力與資源，也缺乏資源投入購置節能減碳等設備。為此，論壇特別重點整理政府相關補助與支援方案，協助企業降低永續轉型的門檻，讓更多中小企業能夠付諸行動。

活動資訊：

時間：2025年10月31日（五）13:30-16:25

地點：政大公企中心 國際會議廳（台北市大安區金華街187號2樓）限額免費報名：https://supr.link/d31lA

中小企業 減碳 願景

延伸閱讀

新安東京海上產險 聚焦綠色轉型保險及風險解決方案

新安東京海上導入TMGX平台 助台企強化綠色轉型風險管理

減碳存摺破40萬人次直接抽 捷運年票、悠遊付儲值金找幸運兒

政大率團訪法國巴黎4大學 聚焦海外交換計畫、共同授課

相關新聞

遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

遠東SOGO Garden City A區影城棟今天正式開幕，董事長黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，所幸在Garden C...

內政部推虛坪改革 可降5%公設比

內政部力推虛坪改革，預計提出「公寓大廈管理條例」修正草案，並在本月公告「建築技術規則」。國土署長吳欣修表示，修法內容包括...

銅價飆 線纜廠獲利添動能

全球第二大印尼銅礦場全面停產，並下修2026年產量預估，使銅供應吃緊加劇，帶動銅價上漲，線纜業者包括華新、大亞、華榮、大...

遠傳深耕智慧永續校園

遠傳電信（4904）深耕智慧永續校園，強打「遠傳智靈」AI平台與「企業智能戰情中心」兩項自主開發的企業級管理平台，助攻校...

台灣大押寶 強打原創影視

台灣大哥大（3045）近年重金投資原創影視，已投資出品65部，近期《影后》等作品共入圍金鐘獎20項大獎，更引領台灣影視走...

專家：虛坪改革可減輕購屋族負擔 卻難撼動房價

內政部推動「虛坪改革」，將從停車位、電梯等公共設施切入，未來買房若未購買車位，將不必再分攤車道坪數，預估能降低公設達百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。