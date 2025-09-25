無人機海外商機聯盟 立了大功
在俄烏戰爭的陰影下，波蘭躍居台灣無人機最大買家，業者指出，波蘭今年躍升為台灣無人機最大買家，主要歸功於「台灣卓越無人機海外商機聯盟」去年9月集結超過50家廠商，以國家隊之姿正式成立。
由前漢翔（2634）董事長胡開宏擔任聯盟主席，扮演衝鋒與協調角色，漢翔不僅是技術輸出者，也代表台灣爭取政府對政府（G to G）的國際市場訂單，並依聯盟成員的核心技術，媒合最佳接單組合。
其中，去年11月15日在經濟部的推動下，台灣卓越無人機海外商機聯盟與波蘭台灣工商協會（Polis -Taiwanese Chamber of Industry and Commerce）簽署無人機產業合作備忘錄。
這是繼美國奧克拉荷馬州之後，聯盟的第二個「盟友」。
