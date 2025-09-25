波蘭躍台灣無人機最大買家 前八月訂單金額近10億

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
波蘭躍居台灣無人機最大買家。圖為其昜先進科技AX4無人機。彭博資訊
波蘭躍居台灣無人機最大買家。圖為其昜先進科技AX4無人機。彭博資訊

波蘭今年前八個月吸收了台灣近六成無人機出口訂單，金額大約3,200萬美元（約新台幣9.7億元），躍居台灣無人機的最大買家，進口規模遠超第二名美國的約700萬美元；波蘭幾年前這個數字幾乎為零。

彭博資訊報導，台灣無人機製造商其昜先進科技透露，因應波蘭的龐大需求，正規劃在當地設廠，另外包括一家南韓大型無人機公司在內的其他外商，也前來接洽採購馬達。

波蘭最大無人機製造商，高度仰賴軍方合約的WB Electronics近年業績激增，2024年營收約8.3億美元，是俄烏戰爭前2021年的近九倍。該公司已向其昜先進科技提出合資生產的構想。WB有不少設備賣給烏克蘭，在當地有生產設施。

進口台灣無人機零件的波蘭企業還包括有意進軍美國市場的Farada集團。該公司營運總監魯特克絲卡坦言：「要跨足美國市場，必須開始考慮非中國大陸的安全供應來源。」Farada在2023年與昜先進科技達成合作，目前主要進口馬達和電池。另一家波蘭軍用無人機廠FlyFocus表示，波蘭是烏克蘭無人機零件的主要中轉國，由於中國大陸限制出口，這些零件改由台灣進口，推動進口金額大幅上升。FlyFocus大多採購歐洲零件以縮短供應鏈，但若價格過高，便會轉向台灣。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，無人機對烏克蘭及其盟邦發揮了關鍵作用；最近幾周俄羅斯的無人機也進入了包括波蘭在內的幾個北約成員國的領空。

無人機在俄烏戰場的角色，促使台灣加速了這個產業的發展。儘管台灣擁有強大的製造業基礎，又擁有世界一流的晶片製造能力，但無人機產業仍面臨訂單有限和關鍵零件短缺的困境，台灣政府正透過研發補助和採購計畫，力挺這個產業。

無人機 波蘭 烏克蘭

延伸閱讀

影／砂石廠屋頂有人揮手 宜蘭縣消防局挺進花蓮光復災區救出7人

俄無人機頻擾歐洲領空 法國2手段全天監控

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

中歐班列復通 波蘭、白俄羅斯邊境口岸重新開放 貨代業歡呼

相關新聞

波蘭躍台灣無人機最大買家 前八月訂單金額近10億

波蘭今年前八個月吸收了台灣近六成無人機出口訂單，金額大約3,200萬美元（約新台幣9.7億元），躍居台灣無人機的最大買家...

遠東SOGO 搶大巨蛋商機

台北百貨三大核心商圈態勢逐步成形。東區方面，遠東SOGO Garden City今年強勢開幕，有望吸引千萬人次；信義區則...

寶島科爆侵吞款項疑雲

眼鏡通路龍頭寶島光學科技多位主管傳出涉將加盟店的部分營收，匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。

中華電首創銀髮數位學校

台灣於2025年邁入超高齡社會，如何縮小長者與弱勢族群的數位落差，成為社會關注焦點。中華電信表示，以「Tech for ...

策略行銷／大研生醫董事長張家銘 從需求出發 創造優勢

大研生醫是尚凡國際創新科技100%轉投資的子公司。2002年，董事長張家銘與師大附中的兩位同學在大學畢業後，因為「想交女...

老園丁耕讀筆記／找對投資股東 創業成功關鍵

創業成功的方程式裡，大家熟知的要素是：團隊、產品、資金與執行力。但有一個元素，常常被忽略，卻往往決定成敗，即「找對投資股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。