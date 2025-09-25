波蘭躍台灣無人機最大買家 前八月訂單金額近10億

波蘭今年前八個月吸收了台灣近六成無人機出口訂單，金額大約3,200萬美元（約新台幣9.7億元），躍居台灣無人機的最大買家，進口規模遠超第二名美國的約700萬美元；波蘭幾年前這個數字幾乎為零。

彭博資訊報導，台灣無人機製造商其昜先進科技透露，因應波蘭的龐大需求，正規劃在當地設廠，另外包括一家南韓大型無人機公司在內的其他外商，也前來接洽採購馬達。

波蘭最大無人機製造商，高度仰賴軍方合約的WB Electronics近年業績激增，2024年營收約8.3億美元，是俄烏戰爭前2021年的近九倍。該公司已向其昜先進科技提出合資生產的構想。WB有不少設備賣給烏克蘭，在當地有生產設施。

進口台灣無人機零件的波蘭企業還包括有意進軍美國市場的Farada集團。該公司營運總監魯特克絲卡坦言：「要跨足美國市場，必須開始考慮非中國大陸的安全供應來源。」Farada在2023年與昜先進科技達成合作，目前主要進口馬達和電池。另一家波蘭軍用無人機廠FlyFocus表示，波蘭是烏克蘭無人機零件的主要中轉國，由於中國大陸限制出口，這些零件改由台灣進口，推動進口金額大幅上升。FlyFocus大多採購歐洲零件以縮短供應鏈，但若價格過高，便會轉向台灣。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，無人機對烏克蘭及其盟邦發揮了關鍵作用；最近幾周俄羅斯的無人機也進入了包括波蘭在內的幾個北約成員國的領空。

無人機在俄烏戰場的角色，促使台灣加速了這個產業的發展。儘管台灣擁有強大的製造業基礎，又擁有世界一流的晶片製造能力，但無人機產業仍面臨訂單有限和關鍵零件短缺的困境，台灣政府正透過研發補助和採購計畫，力挺這個產業。