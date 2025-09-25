運價走勢 觀察兩大因素

全球貨櫃輪運價跌跌不休，長榮（2603）、陽明同步認為兩大因素成為觀察未來運價走勢的的重要關鍵，首先北美線已經開始大量減班概況，能否讓北美線運價止跌回穩；其次，亞洲地區貨量轉移概況，亞洲近洋線市場量價表現很好，第4季旺季價量變化牽動市場信心。

長榮海運總經理吳光輝認為，全球貨量不斷在移轉當中，東亞近洋航線市場需求相當旺，南美、印度也都表現強勁，考量到全球貨量變動，這些地方的貨運代理權，長榮海運已陸續收回自行營運，同時也因應市場需求，擴大這些地區的投資。

吳光輝進一步指出，11月10日之前美中關稅貨量變化都很大，美國進口商下單速度減緩，也造成美中運量下滑、運價走低，美國經濟到目前為止，沒有明顯下滑的風險；只是要注意美國的需求貨量不斷在移轉當中，廠商從什麼地方出貨，貨櫃輪的商機市場就會跟著移動。

北美線的運價大幅下修之後，陽明海運表示，全球海運業者都依市場需求進行航班調整，各大航商北美9月下旬明顯減班，其中，「Premier Alliance卓越聯盟」許多航班已經停到明年3、4月份，推估美西、美東減班數已約達20%。

陽明進一步指出，歐洲線每年都是第4季長約要開始換約，2026年歐洲線換約，每一家態度不同，但陽明要維持合理利潤。