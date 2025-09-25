運價走勢 觀察兩大因素

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃輪運價跌跌不休，長榮（2603）、陽明同步認為兩大因素成為觀察未來運價走勢的的重要關鍵，首先北美線已經開始大量減班概況，能否讓北美線運價止跌回穩；其次，亞洲地區貨量轉移概況，亞洲近洋線市場量價表現很好，第4季旺季價量變化牽動市場信心。

長榮海運總經理吳光輝認為，全球貨量不斷在移轉當中，東亞近洋航線市場需求相當旺，南美、印度也都表現強勁，考量到全球貨量變動，這些地方的貨運代理權，長榮海運已陸續收回自行營運，同時也因應市場需求，擴大這些地區的投資。

吳光輝進一步指出，11月10日之前美中關稅貨量變化都很大，美國進口商下單速度減緩，也造成美中運量下滑、運價走低，美國經濟到目前為止，沒有明顯下滑的風險；只是要注意美國的需求貨量不斷在移轉當中，廠商從什麼地方出貨，貨櫃輪的商機市場就會跟著移動。

北美線的運價大幅下修之後，陽明海運表示，全球海運業者都依市場需求進行航班調整，各大航商北美9月下旬明顯減班，其中，「Premier Alliance卓越聯盟」許多航班已經停到明年3、4月份，推估美西、美東減班數已約達20%。

陽明進一步指出，歐洲線每年都是第4季長約要開始換約，2026年歐洲線換約，每一家態度不同，但陽明要維持合理利潤。

貨量 長榮海運 陽明海運

延伸閱讀

長榮法說會／總經理吳光輝分析兩大變化 看好第4季海運市場

人車機具難抵馬太鞍堰塞湖 賴總統：只能監測「絕不可能爆破」

陽明法說會／北美9月下旬開始減班 PA 聯盟總減班數約20%

樺加沙風力驚人 北市最強風時間曝平地恐9級山區12級

相關新聞

遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

遠東SOGO Garden City A區影城棟今天正式開幕，董事長黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，所幸在Garden C...

內政部推虛坪改革 可降5%公設比

內政部力推虛坪改革，預計提出「公寓大廈管理條例」修正草案，並在本月公告「建築技術規則」。國土署長吳欣修表示，修法內容包括...

遠東SOGO 搶大巨蛋商機

台北百貨三大核心商圈態勢逐步成形。東區方面，遠東SOGO Garden City今年強勢開幕，有望吸引千萬人次；信義區則...

寶島科爆侵吞款項疑雲

眼鏡通路龍頭寶島光學科技多位主管傳出涉將加盟店的部分營收，匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。

中華電首創銀髮數位學校

台灣於2025年邁入超高齡社會，如何縮小長者與弱勢族群的數位落差，成為社會關注焦點。中華電信表示，以「Tech for ...

策略行銷／大研生醫董事長張家銘 從需求出發 創造優勢

大研生醫是尚凡國際創新科技100%轉投資的子公司。2002年，董事長張家銘與師大附中的兩位同學在大學畢業後，因為「想交女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。