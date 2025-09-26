中華電首創銀髮數位學校

台灣於2025年邁入超高齡社會，如何縮小長者與弱勢族群的數位落差，成為社會關注焦點。中華電信（2412）表示，以「Tech for Good 科技向善」為核心，首創全台第一所由企業推動的銀髮數位學校—「馨心學堂」，透過培訓身心障礙者成為「星星講師」，攜手企業志工深入偏鄉，陪伴長者走進數位時代，打造跨世代共融的創新公益模式。

「馨心學堂」自2024年創新推出以來，已成功培育114位星星講師，結合 2,282人次志工，服務雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及基隆等六縣市，共帶領4,784人次長者參與數位課程。課程涵蓋防詐騙、防災應變、健康管理、AI創作及影音互動等主題，透過「陪伴長輩玩手機」的方式，讓科技融入日常，提升生活便利，更增進社交互動。

中華電信董事長暨馨心學堂校長簡志誠表示，為實踐企業社會責任並倡議全民數位AI幸福生活願景，中華電信創新規劃開辦「馨心學堂」，寓意就是馨心知我心，是台灣第一所由企業為長輩設立的學校「Taiwan Senior Heart School」。

簡志誠指出，「馨心學堂」的特色在於創新的「星星講師」模式。身心障礙者不僅透過專業訓練獲得數位教育技能，更以自身樂觀積極的生命故事，鼓舞偏鄉長輩正面迎接老化挑戰。課程採取小班制，每位講師與企業志工服務一至兩位長者，以陪伴為核心，讓學習過程兼具溫度與實用性。

中華電信指出，培訓身障者擔任「星星講師」具備數位教學的技能和專長，獲得各地方政府高度肯定，包含台南市、嘉義縣市、雲林縣、高雄市、屏東縣市、基隆市等縣市長、局處首長亦親自出席授證典禮或成果展，展現馨心學堂實現多元共融社會願景的影響力。

中華電信強調，「馨心學堂」不只是公益專案，更是企業核心職能與社會責任的結合。目前擴大服務範圍至台中、彰化、南投，攜手身障團體、社區組織與地方政府，持續推動數位平權，讓科技的力量溫暖台灣每一個角落。