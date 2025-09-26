寶島科爆侵吞款項疑雲

眼鏡通路龍頭寶島光學科技（5312）多位主管傳出涉將加盟店的部分營收，匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。

台北地檢署昨（25）日指揮調查局新北市調查處搜索寶島光學、寶聯公司等22處，約談副董、總經理、幹部員工等共18人到案釐清案。

寶島科董事長蔡國洲昨日親上火線強調，媒體報導檢調搜索的相關事件，完全是「牛頭不對馬嘴」，由於檢調針對公司主管仍在進行約談，不便透露太多細節，但是一再強調這是「子虛烏有」。