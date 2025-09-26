寶島科爆侵吞款項疑雲
眼鏡通路龍頭寶島光學科技（5312）多位主管傳出涉將加盟店的部分營收，匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。
台北地檢署昨（25）日指揮調查局新北市調查處搜索寶島光學、寶聯公司等22處，約談副董、總經理、幹部員工等共18人到案釐清案。
寶島科董事長蔡國洲昨日親上火線強調，媒體報導檢調搜索的相關事件，完全是「牛頭不對馬嘴」，由於檢調針對公司主管仍在進行約談，不便透露太多細節，但是一再強調這是「子虛烏有」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言