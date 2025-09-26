寶島科爆侵吞款項疑雲

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

眼鏡通路龍頭寶島光學科技（5312）多位主管傳出涉將加盟店的部分營收，匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。

台北地檢署昨（25）日指揮調查局新北市調查處搜索寶島光學、寶聯公司等22處，約談副董、總經理、幹部員工等共18人到案釐清案。

寶島科董事長蔡國洲昨日親上火線強調，媒體報導檢調搜索的相關事件，完全是「牛頭不對馬嘴」，由於檢調針對公司主管仍在進行約談，不便透露太多細節，但是一再強調這是「子虛烏有」。

董事長 總經理 調查局

延伸閱讀

台版地面師詐團案外案…新店戶政公務員替業者查個資10年 涉貪遭搜索

寶島眼鏡加盟店部分營收遭侵吞數千萬 副董、總經理等18人遭搜索約談

挖角光寶科前高層違法來台設點 大陸立訊精密董事長王來春等4人遭訴

名醫開講！新北市明舉辦防癌論壇 想要健康看過來

相關新聞

遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

遠東SOGO Garden City A區影城棟今天正式開幕，董事長黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，所幸在Garden C...

內政部推虛坪改革 可降5%公設比

內政部力推虛坪改革，預計提出「公寓大廈管理條例」修正草案，並在本月公告「建築技術規則」。國土署長吳欣修表示，修法內容包括...

遠東SOGO 搶大巨蛋商機

台北百貨三大核心商圈態勢逐步成形。東區方面，遠東SOGO Garden City今年強勢開幕，有望吸引千萬人次；信義區則...

寶島科爆侵吞款項疑雲

眼鏡通路龍頭寶島光學科技多位主管傳出涉將加盟店的部分營收，匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。

中華電首創銀髮數位學校

台灣於2025年邁入超高齡社會，如何縮小長者與弱勢族群的數位落差，成為社會關注焦點。中華電信表示，以「Tech for ...

策略行銷／大研生醫董事長張家銘 從需求出發 創造優勢

大研生醫是尚凡國際創新科技100%轉投資的子公司。2002年，董事長張家銘與師大附中的兩位同學在大學畢業後，因為「想交女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。