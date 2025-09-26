遠東SOGO 搶大巨蛋商機

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

台北百貨三大核心商圈態勢逐步成形。東區方面，遠東SOGO Garden City今年強勢開幕，有望吸引千萬人次；信義區則是全台百貨密度最高的區域，今年又有統一Dream Plaza加入，增添生力軍；南港憑藉展覽、軟體產業及多鐵共構優勢，加上南港三井LaLaport開幕，有望成百貨新戰區。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯昨（25）日於遠東SOGO大巨蛋店Garden City A區開幕記者會指出，Garden City明年全區開幕後，將串聯SOGO忠孝館與復興館，加速東區復甦，帶動人流回流、房東信心增強，而區域房屋空置率也由原本的二位數降至7.6%，創歷年新低。黃晴雯宣示，遠東SOGO Garden City力拚成為台灣首年業績破百億元的百貨。

Garden City不僅吸引購物客群，也帶動演唱會、球賽等活動經濟。Garden City店長賴必昌表示，未來大巨蛋結合洲際酒店、辦公樓及松菸文創園區，形成全新生活概念，將購物、娛樂與文化體驗整合，預計每年吸引千萬人次。

信義區作為全世界百貨密集度最高的區域，隨著統一集團新百貨Dream Plaza於今年7月開幕，台北信義計畫區的百貨版圖再添一席。

信義區擁有新光三越A4、A8、A9、A11，以及微風信義、南山、松高等多個據點，商場總數已達15家，區內有電影院、轉運站、雙捷運線與空橋相互串接的優勢條件，可滿足購物、觀影與用餐需求，提升消費者一條龍的消費體驗。

