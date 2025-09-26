趨勢觀察／引進專業人才 政策須與時俱進

美國移民暨海關執法局（ICE）動用約400人，於近期突襲現代汽車與LG新能源合資的喬治亞州電池工廠，共逮捕475人，其中有300名韓國公民。

這些人員被銬上手銬且鐵鍊纏身，在ICE關押七天，震驚韓國。這起震撼國際事件，透露出幾項值得關注的議題：

首先，入境資格爭議。許多韓籍工程人員是以B‑1商務簽證或免簽證計畫入境美國，它們分別允許短期商務訪問或旅遊；但通常不允許在美直接從事受薪勞動或長期技術安裝與生產線施工。此案例中，他們參與工廠建設或設備安裝任務，加上部分人員逾期居留，ICE認定是違法就業行為，引發其執法行動。

其次，工作簽證取得不易爭議。從韓國企業角度來看，若想提前實現到美投資與建廠，進而創造當地就業的良性循環，美方就必須增加韓企簽證；但韓企要求增加簽證發放量，美方卻不予理會。

第三，各國的重大投資會不會因此事件而躊躇不前？此事件引發韓企譁然，因擔心遭受美國政府不利對待，導致韓企對美投資一事，態度開始猶豫。是否造成其他企業的連鎖效應？有待觀察。若易地而處，這起複雜事件可給我國政府幾項重要啟示──

一、促進不同單位政策趨於一致：美商務部在貿易調查、提供法律依據與政策建議，甚至在關稅審核與促進投資上，都扮演關鍵角色。其中，促使台積電（2330）、三星前往設廠，以及本事件的電池廠都是成功案例。

儘管如此，這次事件可說在促進外資投資政策上澆了一盆冷水，不僅影響美韓關係，也使得建廠進度至少延宕一季之久。由此可知，促進不同單位政策趨於一致，對政府成功執行整體戰略極為重要。

二、與時俱進彈性調整法令：現今美國陷入一種人才困境。一方面，多數人不想做低階工作，一方面，須具備專業製造知識與技能的某些高階工作卻做不來。即便各國響應川普政策投資美國，但倘若在「保障美國人工作權」大旗下，無法順利從外國引進高階建廠與製造營運人才，將抑制各項重大投資案的健全發展。

整起事件雖將韓企在美國面臨的困境表露無遺；但事實上，台積電在美建廠初期也曾遭遇當地工會阻撓自台灣引入技術人才事件。

國家人才培育是一項長期計畫，特定的建廠或專業製造人才要靠美國自行養成，現階段緩不濟急，急需依賴其他國家協助。可行方式之一是在「專業人才引進政策」上做適度的彈性調整，例如，或可透過雙方政府高層會商，制定「以特殊專案處理特定專業人才」的彈性通融政策。

三、改變不合時宜的控制系統與組織文化：美韓事件也給組織經營帶來啟示。組織內各單位若可獨立運作，常各自為政，導致不同部門間少有溝通與協調的有效機制，也不容易落實整合與創新的管理作為。

此外，組織內部各項例行性規範、控制系統與文化，常行之有年而慣性運作，這是提高組織效率的有效良方；但隨著時代快速變遷，控制系統與組織文化若不合時宜，且若不易調整或改變，可能導致組織失能。

上述問題在管理領域屢見不鮮，過往很多企業常因此而導致組織僵化，進而走向衰亡。小至企業組織，大至國家機構皆然，不可不慎。

專業人才議題向來為國家高度重視，美韓事件殷鑑不遠，我國政府也應藉此機會審視有無相關的人才政策矛盾。若能細膩修法，設立適度且妥善的專業人才寬鬆政策，將可保有國家運作彈性，順利引進台灣所欠缺的高科技專業人才。（作者是國立高雄師範大學事業經營學系副教授）