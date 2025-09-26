策略行銷／大研生醫董事長張家銘 從需求出發 創造優勢

大研生醫（7780）是尚凡國際創新科技100%轉投資的子公司。2002年，董事長張家銘與師大附中的兩位同學在大學畢業後，因為「想交女朋友」而共同創立了「愛情公寓」交友網站。當年四位創辦人來自普通公務員家庭，僅能籌集100萬元資金，但憑藉網路潮流與對人際需求的洞察，他們打造出後來的尚凡國際。

自創品牌 跨足保健

此後，尚凡陸續推出iPair等交友應用程式，並於2013年成功掛牌上櫃，展現張家銘團隊在社群平台市場的競爭力。

大研生醫的起源故事源於中年的健康警訊，張家銘表示，當時幾位創辦人在健檢後開始嘗試市售魚油產品，但實際使用感受與期待有所落差。總經理林東慶身為藥師，進一步查閱國際期刊資料後注意到，魚油產品的濃度與品質差異很大，當時市面上多以低濃度為主，對於重視健康管理的消費者而言，選擇並不多。

這個發現促使團隊開始思考，是否能引進更符合國際趨勢的原料，並以更高標準來打造產品，最終推動他們投入自有品牌的保健品事業。

2018年，尚凡全資投資成立大研生醫，起初只是為了滿足自身及親友的需求。張家銘表示，團隊將「自己願意吃，也敢給家人吃」視為產品研發的最高原則。經過嘗試與實驗，高濃度魚油在短短一個月內就讓團隊成員看到效果，也強化了他們的信念「只有有效的產品，才值得推向市場。」最初的銷售也大多來自身邊親友與交友平台用戶的口碑分享，逐漸擴散成為穩定的消費者群體。

隨著品牌逐漸獲得市場認同，大研生醫開始導入更專業的行銷策略，張家銘表示，團隊邀請陳美鳳代言，以「你吃的魚油有幾%？」為核心訊息，引起受眾迴響熱烈，這一策略加速了品牌的知名度，也建立了大研在保健領域的市場地位。

放眼國際 擴大版圖

經營管理上，大研生醫延續尚凡時期的創業精神，強調「從需求出發」與「持續創新」。張家銘表示，當初創立愛情公寓是回應人們對人際關係的渴望，而成立大研則是回應對健康的需求。這種「以人為本」的思維，使公司無論在網路平台或健康科技領域，都能找到清晰的發展方向。

近年來，大研生醫逐漸將目光放眼國際市場。公司鎖定亞太地區為發展重點，包括日本與澳洲，並已於日本成立子公司，完成試營運，預計不久後將正式貢獻營收。未來，大研計畫以日本為樞紐，結合跨境電商模式進入東南亞市場，逐步擴大品牌版圖。

同時，公司也提出「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長等領域。這套戰略旨在透過垂直整合、國際合作與數位化營運模式，建構完整的健康科技體系。不同於單一產品導向的經營方式，大研希望藉由戰略引擎創造長期的競爭優勢，並保持持續創新的動能。

在管理哲學上，張家銘表示，大研生醫延續了創辦人「從自身出發」的實際作風。產品研發始終從解決自身與家人健康問題開始，再逐步推向更廣泛的消費者群體。這種方式避免了僅依靠市場趨勢或短期熱潮的風險，確保公司能夠持續專注於有效與安全的產品。同時，創辦團隊彼此間有多年同學情誼，使組織決策更為緊密與高效，成為創業過程中一項獨特的管理優勢。

展望未來，大研生醫將持續強化研發與國際布局，並在資本市場支持下推進併購策略，力圖成為亞洲最具成長潛力的健康科技品牌。從交友網站到保健食品，張家銘與團隊跨越了看似完全不相干的產業，但其背後的核心理念始終如一：不論是情感連結或身體健康，企業存在的價值，都在於回應人最基本的需求。