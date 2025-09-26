顯而立見／AI 與動腦

麻省理工學院（MIT）的一項最新研究顯示，使用人工智慧（AI）聊天機器人進行寫作時，會讓大腦的活動量下降，且可能導致記憶效果變差。

這是值得害怕的事情。當我們說AI是「助手」還是「代理人」，其實我們不是在討論科技，是在討論人。

很多人用AI，是想把事情丟給它做完，效率更高沒錯，但如果你每一件事都讓它替你完成，久而久之，你會不會變成那個什麼都不做、只等結果的人？像是躲在方向盤後面的司機，卻從來沒練習怎麼轉彎，久了，就算路還在，你也不會開了。

我愈來愈覺得，AI最值得的用法是「一起動腦」，不是「把腦交給它」。就像我在輔導學生、陪伴業主的時候，不是給答案，而是一起討論、一起拆解問題。那種動腦的狀態會讓你更敏銳、更有感覺，也更能看清楚事情背後的邏輯。

如果你只是讓AI幫你做完報告、寫出提案，看起來你效率變高，但實際上，你放棄了成長的機會。人類最珍貴的能力不是「使用工具」，是「因為選擇而成長」。

有時候我們忘了，進化不是往前衝，而是選擇該走哪條路。打獵的時代過去了，我們不再需要爬山涉水，體力就退化了；如果我們不再需要動腦，那下一個被退化的，就是判斷力、感受力，甚至是對世界的想像。

所以我不怕AI強大，我怕的是自己不再選擇。當科技給你一條更快的路，也請你記得看看，什麼才是你願意一步一步走完的那條。因為那條走過的路，才會長在你身上。AI可以很強，但你才是那個可以選擇的人。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）