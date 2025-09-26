顯而立見／AI 與動腦

經濟日報／ 陳顯立

麻省理工學院（MIT）的一項最新研究顯示，使用人工智慧（AI聊天機器人進行寫作時，會讓大腦的活動量下降，且可能導致記憶效果變差。

這是值得害怕的事情。當我們說AI是「助手」還是「代理人」，其實我們不是在討論科技，是在討論人。

很多人用AI，是想把事情丟給它做完，效率更高沒錯，但如果你每一件事都讓它替你完成，久而久之，你會不會變成那個什麼都不做、只等結果的人？像是躲在方向盤後面的司機，卻從來沒練習怎麼轉彎，久了，就算路還在，你也不會開了。

我愈來愈覺得，AI最值得的用法是「一起動腦」，不是「把腦交給它」。就像我在輔導學生、陪伴業主的時候，不是給答案，而是一起討論、一起拆解問題。那種動腦的狀態會讓你更敏銳、更有感覺，也更能看清楚事情背後的邏輯。

如果你只是讓AI幫你做完報告、寫出提案，看起來你效率變高，但實際上，你放棄了成長的機會。人類最珍貴的能力不是「使用工具」，是「因為選擇而成長」。

有時候我們忘了，進化不是往前衝，而是選擇該走哪條路。打獵的時代過去了，我們不再需要爬山涉水，體力就退化了；如果我們不再需要動腦，那下一個被退化的，就是判斷力、感受力，甚至是對世界的想像。

所以我不怕AI強大，我怕的是自己不再選擇。當科技給你一條更快的路，也請你記得看看，什麼才是你願意一步一步走完的那條。因為那條走過的路，才會長在你身上。AI可以很強，但你才是那個可以選擇的人。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

AI 聊天機器人 廣告

延伸閱讀

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

77歲醫師揭獨門長壽習慣 利用「超市購物」訓練大腦和身體

方向盤超過百種樣式？Audi將大幅減少選配項目！

行銷最錢線／善用大腦記憶 提高品牌購買率

相關新聞

遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

遠東SOGO Garden City A區影城棟今天正式開幕，董事長黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，所幸在Garden C...

內政部推虛坪改革 可降5%公設比

內政部力推虛坪改革，預計提出「公寓大廈管理條例」修正草案，並在本月公告「建築技術規則」。國土署長吳欣修表示，修法內容包括...

遠東SOGO 搶大巨蛋商機

台北百貨三大核心商圈態勢逐步成形。東區方面，遠東SOGO Garden City今年強勢開幕，有望吸引千萬人次；信義區則...

寶島科爆侵吞款項疑雲

眼鏡通路龍頭寶島光學科技多位主管傳出涉將加盟店的部分營收，匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。

中華電首創銀髮數位學校

台灣於2025年邁入超高齡社會，如何縮小長者與弱勢族群的數位落差，成為社會關注焦點。中華電信表示，以「Tech for ...

策略行銷／大研生醫董事長張家銘 從需求出發 創造優勢

大研生醫是尚凡國際創新科技100%轉投資的子公司。2002年，董事長張家銘與師大附中的兩位同學在大學畢業後，因為「想交女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。