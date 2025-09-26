老園丁耕讀筆記／找對投資股東 創業成功關鍵

經濟日報／ 朱永光

創業成功的方程式裡，大家熟知的要素是：團隊、產品、資金與執行力。但有一個元素，常常被忽略，卻往往決定成敗，即「找對投資股東」。投資人不只是金主，他們可能是你的資源、顧問，甚至夥伴。選錯投資人，就像選錯隊友，再好的計畫也可能半途而廢。

這涉及兩個核心問題：首先，選擇價值觀相符的投資人，確保彼此對公司方向、成長節奏與回報預期有共識。其次，創業者須學會善待，並有效管理投資股東，讓他們成為支持你前行的貴人，而不是壓力來源。

創業從不是獨行，而是一場理解與信任的同行旅程。選對投資股東，決定你能走多遠、走多久，甚至是否能體面分手。

在我逾20年的創投經驗中，最常見、也最令人惋惜的創業失敗原因，並不在於產品不夠好、錢不夠多，而是「人與人之間」出問題。若創業團隊與投資人在處理利益關係時無法取得「情、理、法」平衡，往往最終不是和平分手，而是一地雞毛。

曾有一家成長中的新創企業，在連年虧損、資金吃緊下，啟動新一輪融資。團隊提出一項看似合理的財務策略：將早期投資人的可轉債轉為股權，以降低債務壓力。不料因估值偏低，導致原本持有普通股的投資人權益大幅稀釋，產生嚴重損失，引發重大風波。

這場衝突表面雖是財務重組，但真正癥結卻是管理團隊「報喜不報憂」、迴避問題，甚至在壓力下情緒失控，導致信任破裂。這提醒我們：在創業關係中，「誠信溝通」往往比任何條款更珍貴，而缺乏情感經營與理性解釋，即使合法，也難免落入失德的爭議。

在企業經營中，最怕的不是犯錯，而是缺乏誠意與方法去處理錯誤。常見的爭議包括：

情：投資人未被充分告知，感受被排除在決策之外，產生背叛感。

理：經營團隊缺乏對制度設計與風險的詳細解說，削弱信賴基礎。

法：雖程序無瑕，但法律無法修補信任裂痕，無法挽回破局的人際關係。

另一種不易察覺的「隱形地雷」，是文化與價值觀的落差。曾有一家跨國新創公司，其創辦人風格深受矽谷影響，強調快速成長與資本市場運作，但其在地投資人則偏好穩健經營與實質控制。

雙方的溝通逐漸出現斷層，一方在談估值與股權架構，另一方在關心現金流與帳面損益；一方著眼長期布局，另一方期待短期報酬。當雙方缺乏共同語言與價值觀，即便再多合約保障，也難以換來真正的信任。

這類「文化不對盤」的合作關係，往往面對第一場危機時，就會迅速瓦解。因為本質上，他們從來不是站在同一條船上。

一個真正成熟的創業者，不只要會做產品、管財務、談生意，更要懂得「經營人」。尤其在關鍵時刻，更要展現主動說明、誠實溝通、包容聆聽的能力。面對爭議與矛盾時，能否守住格局、化解情緒，決定這段關係能否續走下去。

創業的風險，除了財務與市場，還有一種最難評估卻最致命的風險：人心變了，信任斷了，關係碎了。找錯投資股東比做錯產品還要致命。因為產品還能改版，資金還能再募，但信任若失、關係若斷，往往無法重來。

創業者選擇合作對象，必須慎之又慎。不只看對方財力、能力與資歷，更要問自己四個問題：首先，我們是否擁有相近的價值觀與時間觀？其次，我們是否能接受他的做事風格？他是否願意尊重我們的節奏？第三，我們能否在壓力下保持理性與溝通？最後，當最壞情況發生時，我們是否有處理危機的共識與機制？

創業的本質不是找人幫你出錢或補位，而是找人陪你走一段路，分享願景、共擔風險，並在必要時知所進退。願所有創業者，都不只是找到資源而已，更能找到人心；不只是簽下合約，更能締結信任。

（作者是合睿教練顧問公司管理合夥人）

創業 股東

