風睿能源攜手台船環海助攻 積極推進海盛風電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

全球離岸風電領域暫逢逆風，風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）推進風場開發，繼順利鞏固「海盛風電（Formosa 4）」水下基礎及風機等項目之國產化進程後，25日宣布與在地海事工程供應商台船環海風電工程公司攜手推進風場建置，共同實踐能源轉型和永續發展之願景。

SRE海盛風場（Formosa 4）於2022年區塊開發3-1期選商中獲配495MW。根據規劃，台船環海將使用已在台灣海峽周邊擁有豐富施作實績的國籍輪「環海翡翠輪」作為主力工作船，承擔水下基礎、海上變電站之運輸與安裝，以及海床拋石等三項重大工程，支援專案如期併網。

除了台船環海，「海盛風電（Formosa 4）」亦分別和跨國海事工程安裝與運輸供應商締約，例如與丹麥商Cadeler、德商汐威離岸電纜鋪設工程公司（Seaway 7）、以及比利時商楊德諾集團（JDN）等國際能量結合，全力促成專案之成功。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，全球風能協會（GWEC）年初報告指出，儘管離岸風電在某些地區暫時遭遇了逆風，但基本面條件依舊強勁，中期前景維持穩健，在提供大規模安全潔淨能源方面，仍廣泛被視為能夠發揮重要作用的選項。風睿能源很高興與包括台船環海在內的在地和跨國團隊合作，「海盛風電（Formosa 4）」的順利推進具有指標性意義，不僅是滿足臺灣關鍵戰略產業迫切綠電需求的重要助力，亦將為環境永續作出具體貢獻。

風睿能源（SRE）項目長Sahand Holm指出，在全球海事工程市場緊俏之際，我們很榮幸能與本地和跨國團隊建立了建設性夥伴關係，也期待透過彼此的專業，為『海盛風電（Formosa 4）』注入動能，共同達成專案之完工。

「海盛風電（Formosa 4）」場址位於苗栗外海，並於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫，完工後可望為50萬家戶提供高品質電力。

