台灣大押寶 強打原創影視

台灣大哥大（3045）近年重金投資原創影視，已投資出品65部，近期《影后》等作品共入圍金鐘獎20項大獎，更引領台灣影視走向國際舞台；《他年她日》等則入選釜山國際影展。台灣大並以MyVideo「返利黑卡會員」打造差異化體驗，推升會員人數年增55%。

台灣大總經理林之晨表示，影視產業的發展需要完整生態鏈支持，企業可以在資金、人才、平台、行銷等環節上扮演積極角色。

台灣大2018年起率電信業之先支持台灣影視內容，2025年推動「商業編劇人才養成計畫」，並從OTT平台跨足影視製作，在「拓展原創IP」的同時，以「跨國合製」連結全球市場。

台灣大內容發展副總暨MOMO親子台總經理鄭偉柏表示，根據文化內容策進院調查，四至十歲孩童中有75%會觀看影視節目，但兒少內容僅占不到7%，台灣大將整合富邦文教基金會與MOMO親子台資源投入優質親子內容製作，推廣本土原創IP並促進衍生發展。

台灣大指出，已投資出品逾65部多元題材的作品，近期旗下MyVideo、MOMO親子台（優視傳播）投資出品的《影后》、《今夜一起為愛鼓掌》及《WAWA 哇!》等三部影視作品共入圍金鐘獎20項大獎。