遠傳深耕智慧永續校園

遠傳電信（4904）深耕智慧永續校園，強打「遠傳智靈」AI平台與「企業智能戰情中心」兩項自主開發的企業級管理平台，助攻校園智慧轉型。其中能源及永續專案已經打入淡江、中興等15所大專院校。

遠傳資訊長胡德民強調，自主開發「遠傳智靈」AI平台與「企業智能戰情中心」，結合「建置數據中台」、「發展AI應用」、「永續發展」形成校園轉型藍圖的四大支柱，加速校園智慧與淨零雙軸轉型，並透過產學合作、校園共創等模式，發展AI校園數位生態系。

胡德民認為，打造「數據中台」是智慧校園的關鍵核心，透過數據中台匯流「校務、教務、學務、總務、研發、永續」等六大大專院校營運的主要數據，並導入「遠傳智靈」建構校園AI大腦，包含學生、老師、行政管理體系都能受益。

遠傳表示，已獲淡江大學、中興大學、東海大學、靜宜大學等15所大專院校的能源與永續相關專案。

教育部資訊及科技教育司昨（25）日主辦「114年度全國大專校院資訊行政主管研討會（CCDS 2025）」，遠傳展示「遠傳智靈」AI平台與「企業智能戰情中心」，胡德民並以「打造AI大學，驅動智慧校園轉型」為題，分享遠傳從戰略合作角度出發，協助大專院校立足數據、善用AI、實踐永續。