天母元老級大葉高島屋拚突圍 引進醫美瑜珈盼帶人流

天母元老級百貨大葉高島屋今年再度啟動改裝，宣布引進近70個品牌，並有4家話題餐廳，同時規劃醫美、瑜伽教室、旅行社等服務型業種，盼在競爭激烈的百貨市場中突圍，不過大葉高島屋也不諱言，受到美國對等關稅與出國潮影響，今年全年業績保守預估約新台幣56億元，盼與去年持平。

大葉高島屋週年慶將於10月2日至21日登場，今天舉辦開跑前記者會，業績目標訂為8億元。大葉高島屋因持續改裝、布局餐飲，去年營收重返北區百貨霸主地位，營收為56億元，多家品牌店王在此進駐，包括統一企業旗下頂級超市Mia C’bon、饗賓集團旗下吃到飽餐廳旭集、全家餐飲旗下IKIGAI燒肉專門店都是品牌業績第一名，其中旭集單店年營收更上看5億元。

大葉高島屋企劃本部副本部長林建成今天表示，全館目前有300個品牌，今年改裝與新櫃品牌數有近70個，如無印良品擴大營業面積，家電業種集中化，餐飲也引進4家話題品牌，包括大成旗下鳥貴族、日本料理「菜な（nana）」、拉麵品牌一風堂、莫凡彼餐飲集團旗下「海岸線」等。

他指出，今年將聚焦「服務型商品」，導入SPA、瑜伽會所、健身房、美睫美甲等，年底前也將成立旅行社，規劃逾300坪空間，鎖定高端客製化旅遊市場。

他透露，為了在北區百貨產生差異化，持續留住天母在地客，並吸引其他商圈客人進來，今年將聚焦「服務型商品」，規劃逾300坪空間，包括陸續導入結合SPA和瑜珈教室的會所、健身房、美睫美甲、高爾夫球模擬器等服務；今年也將成立旅行社，提供高端客製化旅遊。雖服務型業種坪效不如零售，但能帶來人潮並帶動其他品牌業績，具集客和外溢效益。

不過，他坦言，今年受美國對等關稅與出國潮影響，全年業績保守預估約56億元，力拚與去年持平。

百貨業者分析，北區有三大百貨包括大葉高島屋、遠東SOGO天母店、新光三越天母店，早期合計產值約100億元，隨著業者大力布局餐飲，近年產值已擴增至約120億元。大葉高島屋成立最早，今年邁入31年，但長期被鄰近捷運芝山站、具交通優勢的遠東SOGO天母店超越。隨著大葉高島屋近年持續大刀闊斧改裝手扶梯並引進新餐飲，今年更將打造服務型業種，北區百貨市場競爭將持續升溫。