遇球賽人流翻8倍 SOGO大巨蛋明年夏天全區開幕

遠東SOGO Garden City A區影城棟今天正式開幕，董事長黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，所幸在Garden City挹注下，加上大巨蛋球賽、演唱會帶動人潮可觀，SOGO表現優於整體百貨，Garden City預計明年夏天全區開幕。

遠東SOGO主管補充，Garden City平日、假日人流為1比4，若有球賽差距可達8比1，今年以來交易數破150萬筆，保守估計人流已達300萬人次。

黃晴雯表示，今年百貨經營辛苦，尤其是精品近年表現較為停滯，從俄烏戰爭、能源危機到關稅，確實有衝擊到精品消費大單，但SOGO在大巨蛋Garden City挹注之下，各區陸續開幕貢獻營收，也讓SOGO表現優於同業平均。

A區影城棟今天正式開幕，定位為「潮流運動」，引進全台首店Nike Style、SALOMON百貨旗艦店等，後續也會加入週年慶戰局，影城預計10月初開始運營。

至於B區全棟百貨預計明年3月下旬開幕、C區部分區域（包括5家大型特色店）明年夏天開幕，全年營收估新台幣100億元，將在2027年完整顯現。

黃晴雯指出，Garden City除注入許多ESG理念，也助攻東區復甦，空置率有所下降，並點出商場是有機體，會隨著都市更迭，如今Garden City已和忠孝、復興店共同形成東區廊帶雙柱。

大巨蛋週週賽事、演唱會帶動人潮可觀，黃晴雯指出，例如近期五月天周邊展便帶動50萬人潮，預計年底還有蔡依林、GD及Super Junior等演唱會，均可進一步帶動年輕族群人流與業績。

儘管全球景氣前景未明，民眾消費信心轉弱，遠東SOGO主管強調，民眾現在重視的是體驗式消費，從演唱會、球賽票房佳可見一斑，帶動餐飲業績，和以往商場「純逛街」概念不同，加上周遭松菸展覽每年吸引千萬人次，均為Garden City可串連客群。

此外，SOGO敦化店將於年底結束營業，黃晴雯表示，房東原希望新商辦可繼續與SOGO合作，但基於營業面積有限，無法滿足SOGO全客層百貨的發展需求而作罷；但她強調，敦化館是台灣首家精品百貨，曾被譽為「東區的珠寶盒」，具有重要歷史意義。