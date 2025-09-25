三地能源啟動專業治理新階段 鍾炳利接任董事長

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
三地能源25日召開董事會，通過新人事任命案，由董事會一致推舉鍾炳利出任董事長。業者／提供

三地能源（6946）25日召開董事會，通過新人事任命案，由董事會一致推舉鍾炳利出任董事長，鍾炳利於電力產業實務領域近40年的深厚資歷與技術管理經驗，未來將加速推動太陽光電、儲能、EV充電、售電等核心業務，全面強化三地能源於再生能源與電力工程領域的競爭布局。

該公司新任董事長鍾炳利過去自台電基層工程師起步，歷任發電處長至總經理等職務並曾擔任財團法人台灣機電工程服務社董事長，具備完整的電力系統與發電營運管理歷練，曾主導推動電網韌性強化、風險控管機制建構、電力調度優化，並積極因應穩定供電與能源轉型的雙重挑戰，實質推動再生能源併網與離岸風電等政策，熟悉電力工程、系統整合與EPC產業鏈，具備橫跨民間企業技術與國營體系的協調與執行能力。

三地能源表示，啟動專業經理人制度，正是為強化公司營運決策的穩定性與戰略延續性。未來在鍾炳利董事長帶領下，將持續深化再生能源產業鏈整合，拓展太陽光電案場開發、快速充電系統、儲能模組設計與綠電交易平台等多元布局，同時落實ESG行動與地方共榮策略，打造長期競爭優勢，穩健提升股東價值。

