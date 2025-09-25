推動虛坪改革 劉世芳：打造合理公平的住宅市場

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
檢討容積計算與一般電梯增列為免計容積項目。內政部／提供
內政部25日部務會報安排國土管理署及地政司報告虛坪改革研議情形報告，內政部表示，虛坪改革包括「檢討容積計算」、「停車空間分配」及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等3大重點。內政部國土署表示，停車空間分配因涉及修法，預計10月送行政院審查；檢討容積計算部分，9月底將預告、10月可進行公告，最快有機會明年上路。

內政部長劉世芳表示，住宅空間在扣除避難、救災及機電維生等必要設施後，許多免計容積額度之剩餘空間常被包裝成非必要之娛樂交誼設施並銷售，導致高公設比住宅產品充斥於市場，增加民眾購屋負擔，因此，內政部將透過修法手段，推動虛坪改革，以打造合理、公平的住宅市場。

內政部表示，虛坪改革包括「檢討容積計算」、「停車空間分配」及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等3大重點，並增訂管委會設置面積的合理標準及上下限，以引導公設合理規劃及設計，滿足社區運作的基本需求同時，也避免不實用的公設出現。

內政部說明，依現行公寓大廈管理條例規定，法定停車空間附屬於防空避難空間，屬共有的公共設施；但現行實務上停車空間為個人專屬使用，具獨立性且為交易標的，虛坪改革重點之一要將停車位及車道使用空間調整為專有部分，可核發權狀、明確歸屬，貼近實際需求，且可與機電、梯廳等居住公設明顯區別，讓購屋負擔項目更透明，也不會影響居住維生、逃生及安全，並為保障住戶權益提出相關配套措施，如：法定停車位優先滿足社區基本停車需求，對於已興建中建案及都市更新計畫報核個案，也將有過渡條款、緩衝宣導期及正式施行日期，降低制度改變所造成的影響。

內政部最後補充，為落實虛坪改革推動，自2020年起陸續於北、中、南部辦理多場座談會，廣邀建築公協會、產業界、學術單位及民間代表面對面交流溝通，凝聚共識、廣納建言，讓國內住宅產品的公設回歸合理設計及配置，以貼近民眾實際居住的使用需求及減輕購屋負擔，保障住戶權益及交易公平性；後續內政部將依法制作業程序提出「公寓大廈管理條例」及「建築技術規則」修正草案，也會持續與社會大眾溝通說明，逐步落實虛坪改革的各項措施。

檢討停車空間分配。內政部／提供
