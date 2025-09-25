台達電處份日本舊大樓 以活化資產

台達電（2308）25日公告處份位於日本東京不動產，總交易金額為49.63億元，交易相對人為阪急阪神不動產株式會社，估計處份利益約39億日圓，該不動產為原有舊大樓，以活化資產。

依據台達電公告，該不動產位於坐落於東京都港區芝大門二丁目607番地1，土地面積約359.10平方公尺，建物面積約2,381.76平方公尺，金易總金額49.63億日圓。

台達電去年斥資139.27億日圓（約新台幣31億元）在日本東京都港區添購不動產，主要因應當地資料中心、能源基礎設施、工業自動化及汽車電子四大重點業務需求，擴大當地營運總部規模。

台達電表示，目前日本子公司員工約200人，因應當地業務擴張，預計到2030年員工人數將達500人，因此添購不動產主要支應未來中長期營運發展所需。據了解，日本新大樓總部已於日前啟用。