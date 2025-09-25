興富發開「有感讓利」第一槍 百億大案「悦讀耶魯」價格重回2022年

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
負責興富發集團南部銷售作業的興富發建設執行長林志龍25日表示，去年9月第七波信用管制上路後，北、中、南房市買氣明顯放緩，銷售速度不若以往，「限貸令」前新案多能順利完銷，惟近一年來在政策、市場信心受影響下，房市氛圍轉趨保守，為了因應市場變局，集團在台南全新推案採「讓利價」，價格堪稱回到三、四年前價位，要讓民眾有感讓利。
負責興富發集團南部銷售作業的興富發建設執行長林志龍25日表示，去年9月第七波信用管制上路後，北、中、南房市買氣明顯放緩，銷售速度不若以往，「限貸令」前新案多能順利完銷，惟近一年來在政策、市場信心受影響下，房市氛圍轉趨保守，為了因應市場變局，集團在台南全新推案採「讓利價」，價格堪稱回到三、四年前價位，要讓民眾有感讓利。陳美玲／攝影

市場派大咖上市建商興富發（2542）集團開出台南新建案讓利第一槍，集團位於台南九份子重劃區將登場建案「悅讀耶魯」本周末正式開賣，將以最低每坪31.9萬元起、至35萬元，最低讓利約兩成且限量40戶開賣，價格重回2022年，震撼市場。

負責興富發集團集團南部銷售作業的興富發建設執行長林志龍25日表示，去年9月第七波信用管制上路後，北、中、南房市買氣明顯放緩，銷售速度不若以往，「限貸令」前新案多能順利完銷，惟近一年來在政策、市場信心受影響下，房市氛圍轉趨保守，為了因應市場變局，集團在台南全新推案採「讓利價」，價格堪稱回到三、四年前價位，要讓民眾有感讓利。

「悅讀耶魯」專案經理吳將廷表示，總銷100億元的「悅讀耶魯」，位於台南市安南區的九份子重劃區，該區以「國際低碳示範特區」為定位，順應全球淨零碳排與智慧城市潮流，規劃低碳社區、完善交通與優質學區，吸引科技人才與新創企業移居。

另外，吳將廷指出，區域結合北外環通車利多及南科等五大科技園區產業動能，具備永續發展、教育資源與宜居環境三大優勢，且位於市區與產業帶交界，不僅生活便利，更具長遠升值潛力，加上這次在每坪4字頭房價的重劃區內、以每坪最低31.9萬元至35萬元共40戶釋出下，在建案地段、房價極具優勢下，認為在新案極具競爭力，相信將獲得首購買方青睞。

「悅讀耶魯」是興富發集團旗下金駿營造投資興建，該案基地面積約2,183坪，共797戶，其中782戶為住家、店面15戶，為地上24樓、地下5樓新案。

吳將廷指出，該案共40戶以每坪31.9～35萬元銷售，其餘742戶每坪開價45～48萬元、每坪成交均價會落在36～40萬元間；不僅40戶震撼讓利價，且全案訂簽只需15萬起，總價798萬元起（車位另計），結構工程期零付款，希望能讓首購族輕鬆入手2至3房。

「悅讀耶魯」是興富發集團旗下金駿營造投資興建，該案基地面積約2,183坪，共797戶，其中40戶以每坪31.9～35萬元讓利二成銷售，其餘742戶每坪開價45～48萬元、每坪成交均價會落在36～40萬元間；不僅40戶出現震撼讓利價，且全案訂簽只需15萬起，總價798萬元起（車位另計），結構工程期零付款，目標讓首購族輕鬆入手2至3房。
「悅讀耶魯」是興富發集團旗下金駿營造投資興建，該案基地面積約2,183坪，共797戶，其中40戶以每坪31.9～35萬元讓利二成銷售，其餘742戶每坪開價45～48萬元、每坪成交均價會落在36～40萬元間；不僅40戶出現震撼讓利價，且全案訂簽只需15萬起，總價798萬元起（車位另計），結構工程期零付款，目標讓首購族輕鬆入手2至3房。陳美玲／攝影

