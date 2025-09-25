台達電、日月光出手！第3季商用不動產交易額近350億元 前三季破1200億

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據第一太平戴維斯統計，第3季大型商用不動產成交金額(單筆3億元以上)為349億元，規模與前季相當，然受去年同期台積電購廠拉高基期的影響，年減率為44.6%，合計前三季商用不動產交易總額為1,224億元，僅小幅減少9%，仍具有相當的規模。第一太平戴維斯／提供
美國宣布對等關稅後，引發廠商積極拉貨，推升台灣的出口表現。台灣8月整體出口年增率達22.51%，在出口動能帶動下，主計處於近期上修2025年預測經濟成長率至4.45%。科技業營運暢旺，推升商用不動產市場交易動能。

根據第一太平戴維斯統計，第3季大型商用不動產成交金額(單筆3億元以上)為349億元，規模與前季相當，然受去年同期台積電（2330）購廠拉高基期的影響，年減率為44.6%，合計前三季商用不動產交易總額為1,224億元，僅小幅減少9%，仍具有相當的規模。

土地市場則是連凍兩季，第3季交易金額僅185億元，年減84.2%，與商用不動產呈分歧的局面，累積2025年前三季土地交易總額則為1,222億元，較去年同期驟減四成。

商用不動產交易動能維持穩健，科技業依然為商用不動產的最大買方，第3季投入222億元，占整體交易的63.8%，投資金額較前一季提升33%，第二與第三大買方為保險業與建商，分別投入52億及25億元。第3季前兩大交易由科技業寫下，台達電（2308）斥資69.5億購買泰豐輪胎位於桃園科技工業區的廠房，創下近十年來桃園市廠房最高交易。

第二大交易為日月光半導體以65億元購買穩懋半導體（3105）位於南科高雄園區的新建廠房。統計去年至今，日月光投控（3711）集團旗下的企業，包括矽品及日月光半導體等，購置商用不動產累計達207億元，特別偏好中部地區及高雄，顯示中南部半導體供應鏈的建置動能強勁；截至第3季，科技業累積交易金額已突破新台幣503億元，雖然較去年同期小幅減少16%，但在關稅戰及國際情勢不確定性的影響下，科技業表現超出原先預期。

保險業在下半年較為活躍，今年累積至第3季購買商用不動產及土地交易總額為120億元，但與去年同期相較仍減少3成。相較去年的投資集中在桃園地區的工業不動產，今年則鎖定台北市核心區域，指標交易包括第3季富邦人壽以28億購買星聚點台北旗艦館，賣方將售後回租。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，AI產業快速發展，帶動半導體的需求提升，預期明年經濟依然穩健成長的情形下，半導體相關供應鏈的擴廠需求將成為商用不動產市場關注指標。根據過往科技業擴廠的市場經驗，擴廠後可望帶動辦公空間升級需求，預售或新建廠辦產品將成為下一波受惠標的。

另外，上周美國聯準會宣布降息1碼，多家機構估計台灣到明年才有機會跟進降息，若到今年底前利率維持不變，明年起保險業投報率門檻將由2.545%提升至2.72%，預期保險業投資動能將受限。而隨著各產業間景氣發展強弱差異逐漸擴大，傳產製造業在營運環境充滿挑戰下，將更積極的盤點手上資源，處分活化閒置空間。

第3季土地市場呈連凍兩季，單季交易金額僅185億元，年減84.2%，與商用不動產呈分歧的局面，累積2025年前三季土地交易總額則為1,222億元，較去年同期驟減四成。第一太平戴維斯／提供
半導體 科技業 保險

