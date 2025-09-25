宜進出售內湖汐止2筆不動產 處分利益約2.09億元

紡織廠宜進近年淡出生產事業，轉型不動產投資與開發；今天公告處分位在內湖及汐止的2筆不動產，合計交易金額新台幣10.59億元，可獲處分利益約2.09億元。依宜進股本31.67億元推估，每股獲利貢獻度約0.66元。

宜進今天公告處分台北內湖新湖二路228號的不動產，售予實威國際公司，土地面積約449.41坪，建物面積約996.95坪，交易總金額7.58億元，宜進可獲處分利益約1.67億元。

宜進另處分新北市汐止中興路的不動產予某興櫃公司，土地面積約194.99坪，含車位建物面積約987.85坪，交易總金額3.01億元，宜進可獲處分利益約4191萬元。

宜進表示，此次出售投資性不動產，取得資金將用於償還銀行借款及充實營運資金。

宜進近年淡出生產事業，營運主要靠業外收入。宜進今年前8月營收21.23億元，年減5.9%；上半年歸屬母公司淨利9205萬元，年增49.1%，每股稅後純益0.39元。此次出售不動產預計可獲處分利益2.09億元，將為今年整體獲利提供挹注。