快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

宜進出售內湖汐止2筆不動產 處分利益約2.09億元

中央社／ 台北25日電
宜進今天公告處分台北內湖新湖二路228號的不動產，售予實威國際公司，示意圖。圖／聯合報系資料照片
宜進今天公告處分台北內湖新湖二路228號的不動產，售予實威國際公司，示意圖。圖／聯合報系資料照片

紡織廠宜進近年淡出生產事業，轉型不動產投資與開發；今天公告處分位在內湖及汐止的2筆不動產，合計交易金額新台幣10.59億元，可獲處分利益約2.09億元。依宜進股本31.67億元推估，每股獲利貢獻度約0.66元。

宜進今天公告處分台北內湖新湖二路228號的不動產，售予實威國際公司，土地面積約449.41坪，建物面積約996.95坪，交易總金額7.58億元，宜進可獲處分利益約1.67億元。

宜進另處分新北市汐止中興路的不動產予某興櫃公司，土地面積約194.99坪，含車位建物面積約987.85坪，交易總金額3.01億元，宜進可獲處分利益約4191萬元。

宜進表示，此次出售投資性不動產，取得資金將用於償還銀行借款及充實營運資金。

宜進近年淡出生產事業，營運主要靠業外收入。宜進今年前8月營收21.23億元，年減5.9%；上半年歸屬母公司淨利9205萬元，年增49.1%，每股稅後純益0.39元。此次出售不動產預計可獲處分利益2.09億元，將為今年整體獲利提供挹注。

延伸閱讀

攜手共護水域安全 新北汐止防災企業捐水帶助清淤

新北汐止消防大樓上樑儀式 預計明年7月竣工

5分鐘到Lalapor、南港1/2價　汐止千坪景觀宅搶手

汐止區首捐 新北汐止福德祠捐清潔隊資源回收車

相關新聞

「AI推薦工作」面試機率提升3.2倍 104推動智慧求職求才服務

全球數位轉型浪潮推動下，AI不僅是產業發展關鍵字，更將成為改變求職與求才的關鍵力量。根據104人力銀行數據顯示，8月整體...

推動虛坪改革 劉世芳：打造合理公平的住宅市場

內政部25日部務會報安排國土管理署及地政司報告虛坪改革研議情形報告，內政部表示，虛坪改革包括「檢討容積計算」、「停車空間...

新安東京海上產險 聚焦綠色轉型保險及風險解決方案

為加速全球淨零進程，新安東京海上產險母公司東京海上集團9月整合旗下全球資源，成立「Tokio Marine Green ...

興富發開「有感讓利」第一槍 百億大案「悦讀耶魯」價格重回2022年

市場派大咖上市建商興富發（2542）集團開出台南新建案讓利第一槍，集團位於台南九份子重劃區將登場建案「悅讀耶魯」本周末正...

宜進出售內湖汐止2筆不動產 處分利益約2.09億元

紡織廠宜進近年淡出生產事業，轉型不動產投資與開發；今天公告處分位在內湖及汐止的2筆不動產，合計交易金額新台幣10.59億...

台達電、日月光出手！第3季商用不動產交易額近350億元 前三季破1200億

美國宣布對等關稅後，引發廠商積極拉貨，推升台灣的出口表現。台灣8月整體出口年增率達22.51%，在出口動能帶動下，主計處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。